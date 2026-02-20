Inicio Internacional Asesinan al Cantante “Felo Millones” en Centro Comercial de Cartagena, Colombia ¿Quién Era?

De acuerdo con la información oficial y testimonios, el joven de 22 años fue abordado por un sujeto armado en una motocicleta, quien le disparó en varias ocasiones

Murió el artista urbano de Cartagena, Colombia, Andrés Felipe Manjarrez Álvarez, mejor conocido como “Felo Millones”. El cantante fue asesinado en un centro comercial.

De acuerdo con la información oficial y testimonios, el joven de 22 años fue abordado por un sujeto armado en una motocicleta, quien le disparó en varias ocasiones.

Con información de N+

Música
Inicio Internacional Asesinato felo millones matan cantante colombiano centro comercial cartagena quien era