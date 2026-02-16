Menor Da a Luz a Bebé Mientras Tomaba Clases en Escuela de Chiapas; Papás Desconocían Embarazo

Una adolescente dio a luz a su bebé mientras tomaba clases en una escuela de Suchiate, Chiapas, lo que causó movilización de servicios de emergencias; sus papás no sabían de su embarazo.

De acuerdo con los primeros reportes, la adolescente de 16 años de edad, originaria de la localidad El Jobo, entró en labor de parto mientras estaba en la Preparatoria Agropecuaria “Juan Sabines Gutiérrez”, por lo que acudió a los baños al sentirse mal.

Según medios locales, la menor fue hallada junto a su bebé al interior de las instalaciones por personal de limpieza, por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades escolares. Se activó el protocolo para solicitar la presencia médica.

La Secretaría de Salud de Chiapas informó que una ambulancia acudió al plantel y el equipo prehospitalario realizó la valoración inicial y efectuó el traslado al Centro de Salud de Suchiapa para su atención médica y vigilancia correspondiente.

Como resultado de la atención obstétrica, se registró el nacimiento de un recién nacido vivo, sexo masculino, con un peso de 2,930 gramos

¿Cómo está la menor que dio a luz en escuela de Suchiate, Chiapas?

Las autoridades indicaron que la mamá se encuentra estable, consciente y bajo vigilancia médica. En tanto, el niño se reporta estable y junto a su mamá en el Centro de Salud de Suchiapa para el seguimiento clínico y observación, “conforme a los protocolos de atención neonatal”.

También informaron que la familia de la adolescente que dio a luz en su escuela, no tenía conocimiento de su embarazo.

Los padres de la adolescente refirieron desconocer el estado de embarazo

Por lo tanto, la unidad médica se encuentra elaborando la nota médica informativa correspondiente. Asimismo, se realiza la evaluación y aplicación de los protocolos establecidos en la NOM-046-SSA2-2005, “con el objetivo de garantizar la protección integral de la adolescente y el adecuado abordaje médico, psicológico y social”.

La Secretaría de Salud refrenda su compromiso de brindar atención médica con calidad, oportunidad y apego a los protocolos normativos, priorizando en todo momento el bienestar de la madre y el recién nacido

