Vinculan a Proceso a Diego "N", Adolescente que apuñaló a Jeremy en Secundaria de Tláhuac, CDMX

Un juez de control del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes dictó auto de vinculación a proceso contra Diego Kevin “N”, por su posible participación en el delito de lesiones que ponen en riesgo la vida, agravadas, en perjuicio de Jeremy, estudiante de secundaria en Tláhuac.

Durante la audiencia, realizada en las salas de oralidad del Tribunal Superior de Justicia, en la avenida Sullivan, el juez especializado en justicia para adolescentes fijó un plazo de 45 días para la investigación complementaria.

Noticia relacionada: Caso Jeremy: Familia de Joven Apuñalado Dice que su Salud Empeoró: "Puede Perder la Vida"

También ordenó que Diego Kevin permanezca en internamiento en el Centro Especializado de Internamiento Preventivo para Adolescentes, ubicado en la calle Obrero Mundial.

En la diligencia, el Ministerio Público presentó como datos de prueba testimonios y videos del momento de la agresión, ocurrida en calles de la colonia La Conchita.

Video: Jeremy Permanece en Terapia Intensiva en Hospital de Legaria Hoy 13 de Febrero 2026

¿Cómo está Jeremy, el alumno de secundaria apuñalado en Tláhuac?

De acuerdo con los familiares de Jeremy, el menor se encuentra grave debido a las lesiones que sufrió con el arma blanca. El adolescente se encuentra intubado y en terapia intensiva.

Su familia ha indicado que las próximas horas son clave, ya que de ello depende su mejoría. No obstante, aseguran que su vida podría estar en riesgo.

Asimismo, piden que el presunto agresor sea juzgado por el delito de tentativa de homicidio, ya que indican, el daño que causó no solo son simples heridas.

Historias recomendadas:

Ricardo Mizael: Menor Fue Asesinado Cuando Salió a Comprar Biberón para Gato Rescatado