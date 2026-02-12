Ricardo Mizael: Menor es Asesinado Cuando Salió a Comprar Biberón para Gato Rescatado en Sinaloa

Ricardo Mizael López Cebreros, de 16 años de edad, fue asesinado cuando salió a comprar un biberón y leche para alimentar a un gato que rescató y estaba cuidando, en Culiacán, Sinaloa; esto se sabe del caso.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en inmediaciones del sector Los Ángeles la mañana de este miércoles, cuando el adolescente iba rumbo al local para comprar lo necesario para el “michi”.

Noticia relacionada: Envenenan a ‘Cabo”, Perro que Defendió a Erick Omar, Joven Hallado Muerto tras Detención en CDMX

Sin embargo, durante su trayecto fue atacado por sujetos armados; su cuerpo quedó tendido en la banqueta.

Era un niño, solamente fue a comprar un biberón para alimentar a un gatito que él tenía, el niño ni siquiera salía, no sabía andar en moto, no sabía manejar, no iba acompañado

Sus familiares relataron a medios locales que Ricardo Mizael solo llevaba consigo el dinero que iba a ocupar para su compra, además, no estaba inmerso en actividades delictivas, ya que solo se enfocaba en el estudio y el deporte.

Video: Localizan 4 Nuevas Fosas Clandestinas en el Municipio de La Concordia, Sinaloa

¿Quién era Ricardo Mizael, asesinado en Sinaloa?

Ricardo Mizael López Cebreros recién había comenzado a estudiar el bachillerato. Era estudiante de la Unidad Académica Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Las autoridades educativas lo recuerdan como un "destacado alumno y talentoso deportista en la rama de básquetbol".

Nos solidarizamos con su familia, amistades, compañeros y docentes, deseando que encuentren consuelo y fortaleza ante esta irreparable pérdida

Ricardo Mizael era parte de la Academia de Basquetbol Águilas, donde ponía a prueba su habilidad en el baloncesto y cada reto lo convertía en una oportunidad. Sus compañeros lamentaron su fallecimiento, "víctima de los lamentables y trágicos hechos violentos" que afectan a Culiacán, Sinaloa.

Se nos ha arrebatado a un gran joven, cuyo espíritu y talento en la cancha fueron fuente de inspiración para todos

El asesinato de Ricardo Mizael no solo ha conmocionado a su comunidad, también a los animalistas, quienes aseguran tenía una noble labor y compromiso al cuidado con los seres vivos.

Salió a plena luz del día para conseguir un biberón y alimentar a unos gatitos rescatados. Un acto sencillo, un acto noble, un acto de bondad. Y no volvió a casa, dijo la Fundación Laika, Protectora de Animales

Historias recomendadas:

EPP