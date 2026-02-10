¿Quiénes son los 4 Hermanos del Edomex que Desaparecieron en Mazatlán, Sinaloa?

Los cuatro turistas desaparecidos en Mazatlán, Sinaloa, cumplen una semana de no estar junto a sus seres queridos en el Estado de México. ¿Quiénes son y qué se sabe de ellos?

Los familiares de Óscar, Gregorio, Omar y Javier, originarios del municipio de Ixtlahuaca, han realizado diversas movilizaciones en la Ciudad de México y Edomex, con la finalidad de exigir a las autoridades su aparición con vida. Su mamá, Verónica Sabino Contreras indicó que no va a dejar de salir a las calles a pedir ayuda para encontrar a sus hijos.

La verdad me da mucha pena haber bloqueado un rato, pero quiero ser escuchada, mis hijos están desaparecidos, dijo a N+

La señora Verónica relató que el viaje a Mazatlán fue idea de sus hijas, la idea era celebrar su cumpleaños en un paseo familiar. Sin embargo, toda la felicidad de estar rodeada por sus personas favoritas, se esfumó cuando salieron a dar una vuelta en unos vehículos razer.

El 3 de febrero luego de cenar, los hermanos salieron a dar un tour y a partir de ese momento perdieron comunicación con ellos. La empresa que les rentó los autos, halló las unidades abandonadas. Luego se informó que una de las hijas de Verónica, así como su nieta, fueron encontradas con vida y en shock.

No sabe nada. Ella caminó sobre sobre la carretera y una persona la encontró y eso fue lo que ella me dice

¿Quiénes son los cuatro hermanos desaparecidos en Mazatlán?

La Fiscalía de Sinaloa aseguró que trabaja con los tres niveles de gobierno y no se ha de buscar a los turistas, así lo confirmó la titular del organismo, Claudia Zulema Sánchez

Están 4 personas en calidad de privados, todavía se están trabajando los operativos. Se tiene el contacto directo con los familiares, de hecho en Mazatlán está una persona ahí familiar directa de ellos, es con la que se ha tenido comunicación

Los turistas fueron interceptados por hombres armados en la zona de Sábalo Cerritos, al norte de Mazatlán, cuando viajaban en vehículos todo terreno. Los cuatro hermanos son identificados como:

Óscar García Hernández, de 30 años , quien es esposo de la mujer y padre de la niña. Además, es maestro de Educación Física en una escuela de Jiquipilco, también ayuda a niños con discapacidad. Según la ficha de búsqueda mide 1.76 metros de altura, su tez es morena y su complexión es delgada. Sus señas particulares son: mancha en el lado izquierdo del pecho, cicatriz en la muñeca derecha y un tatuaje en el antebrazo izquierdo con la imagen del rostro de un león y con la descripción "XX2VIMMXVI"



, quien es esposo de la mujer y padre de la niña. Además, es maestro de Educación Física en una escuela de Jiquipilco, también ayuda a niños con discapacidad. Según la ficha de búsqueda mide 1.76 metros de altura, su tez es morena y su complexión es delgada. Sus señas particulares son: mancha en el lado izquierdo del pecho, cicatriz en la muñeca derecha y un tatuaje en el antebrazo izquierdo con la imagen del rostro de un león y con la descripción "XX2VIMMXVI" Omar Alexis Ramírez Sabino, de 30 años : La ficha de búsqueda refiere que su tez es morena clara, su complexión es robusta y sus ojos son medianos y color café oscuro. En tanto, su cabello es ondulado y castaño oscuro. No tiene tatuajes o señas particulares.



: La ficha de búsqueda refiere que su tez es morena clara, su complexión es robusta y sus ojos son medianos y color café oscuro. En tanto, su cabello es ondulado y castaño oscuro. No tiene tatuajes o señas particulares. Javier Ramírez Sabino, de 25 años : Según la ficha de búsqueda mide aproximadamente 1.70 metros, su tez es blanca, complexión robusta, sus ojos son medianos y café claro. Una de sus señas particulares es una cicatriz en la muñeca de uno de sus brazos y otra en la mejilla izquierda



: Según la ficha de búsqueda mide aproximadamente 1.70 metros, su tez es blanca, complexión robusta, sus ojos son medianos y café claro. Una de sus señas particulares es una cicatriz en la muñeca de uno de sus brazos y otra en la mejilla izquierda Gregorio Ramírez Sabino, de 19 años: Él es de tez morena, complexión robusta, cara redonda y boca grande y labios medianos. Mide aproximadamente 1.70 metros y no tiene una seña particular.

Soy una madre destrozada porque perdí a cuatro hijos. No perdí ni uno ni dos, fueron cuatro hijos los que desaparecieron en Mazatlán, asegura la madre de los jóvenes

