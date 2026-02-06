Familia de Turistas de Edomex Desaparece en Mazatlán, Sinaloa; Así los Vieron por Última Vez

Una familia de turistas del Estado de México se encuentra desaparecida en Mazatlán, Sinaloa, luego de acudir a un paseo recreativo. Las autoridades localizaron a una mujer y su hija en shock, pero faltan cuatro integrantes de los cuales no se tiene información; esto es lo que sabemos.

De acuerdo con los primeros reportes, la familia acudió al puerto el martes 3 de febrero, para disfrutar sus vacaciones. Se sabe que para hacer más divertido su recorrido rentaron dos vehículos conocidos como razers, pero luego de ese momento no volvieron a saber de ellos.

Por esta razón, sus familiares acudieron ante las autoridades para hacer las denuncias correspondientes. Los seis integrantes desaparecidos fueron vistos por última vez en una tienda de conveniencia localizada en la avenida Camarón Sábalo.

Luego la empresa que les rentó los autos halló las unidades. Una mujer de 28 años y una niña de 9 años de edad, madre e hija, fueron localizadas en El Habal, al norte de Mazatlán, a unos kilómetros de la zona donde se encontraron los coches.

¿Qué se sabe de la familia de turistas desaparecida en Mazatlán?

Hasta el momento se sabe que la mujer y su hija están sanas y sin lesiones, sin embargo, las encontraron en shock y visiblemente alteradas, por lo que todavía no han podido rendir su declaración.

En tanto, se sabe que continúan desaparecidos:

Óscar García Hernández, de 30 años, quien es esposo de la mujer y maestro de Educación Física en una escuela de Jiquipilco, también ayuda a niños con discapacidad

Los hermanos

Omar Alexis Ramírez Sabino, de 30 años

Javier Ramírez Sabino, de 25 años

Gregorio Ramírez Sabino, de 19 años

Los familiares dicen que son personas trabajadoras, y que uno de ellos trabaja con personas con discapacidad, según narró en una entrevista. Piden a quienes los puedan tener secuestrados que los liberen, ya que no estaban inmersos en “nada malo” y solo son “personas de bien que no merecen estar en una situación así”.

Se realizan operativos para su localización en medio de otras búsquedas relevantes, como la de los 10 mineros en el municipio de la Concordia y a una semana de la inauguración del Carnaval de la entidad.

