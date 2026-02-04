¿Quién es Verónica Aguilar y Cómo Desapareció con sus 4 Hijos en Valle de Chalco, Edomex?

En N+ te contamos el caso de Verónica Aguilar Ramírez y sus cuatro hijos menores de edad, quienes se encuentran desaparecidos desde el 19 de enero en el municipio de Valle de Chalco, Estado de México; así fue cómo los vieron por última vez.

De acuerdo con los primeros reportes, la madre, de 31 años de edad y los niños, salieron juntos de casa, pero no se sabe nada de ellos desde entonces, por lo que las autoridades siguen en su búsqueda.

La señora Dora Ramírez dijo a N+ que su hija era muy trabajadora en un puesto de verduras y casi siempre estaba en casa con sus pequeños. Por esta razón, se les hizo extraño cuando se percataron de que no regresaba al domicilio.

Se dedicaba a su casa, no salía, hay veces que ella se ponía a trabajar (...) Tenía un puesto de verduras

¿Dónde vieron por última vez a Verónica Aguilar y a sus 4 hijos?

Dora indicó que su hija y nietos fueron vistos por última vez en inmediaciones de la colonia Guadalupana Primera Sección, cuando salió de la vivienda. Se desconoce exactamente a dónde se dirigía ni qué pendientes iba a realizar.

Sin embargo, Verónica les comentó que conoció a un hombre por redes sociales, quien presuntamente le dijo que “la iba a ayudar”.

La verdad se la pasaba muy pegada en el teléfono. Incluso tenía muchos seguidores en el Face (Facebook) Tuvo comunicación con una persona que la verdad no sé nada de ella (del sujeto). (Le dijo) Que él la iba a ayudar, la iba a apoyar

Verónica disfrutaba de pasar tiempo en línea

En su perfil de Facebook compartía contenido diverso, el cual iba desde su vida privada, como los cumpleaños de sus hijos, hasta hechos en los que se requería apoyo de la sociedad, como posteos de familiares de personas desaparecidas y de animalitos que necesitaban ayuda para regresar a sus domicilios.

También usaba sus redes para expresar sus pensamientos, principalmente aquellos que la motivaban para seguir adelante.

Te mereces el respeto y el cariño y eso comienza contigo mismo, escribió en mayo de 2025

La familia de Verónica señaló que las cuentas donde compartía contenido fueron desactivadas prácticamente después de que se reportó su desaparición.

¿Cómo investigan el caso de Verónica Aguilar y sus 4 hijos?

El caso de Verónica Aguilar está en manos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), pero hay dos líneas de investigación que están siguiendo para dar con ella y sus cuatro niños.

La primera de ellas está relacionada con su actividad y la persona que conoció en redes sociales, mientras que la segunda con la violencia doméstica que presuntamente vivió con su esposo Miguel Ángel.

Previo a su desaparición, Verónica denunció violencia doméstica por parte de su esposo y pidió auxilio a su mamá.

Ellos anteriormente ya habían tenido problemas. La primera vez que yo vine fue porque él había agarrado un cuchillo en la mano y tenía a los niños espantados. La segunda vez que vine fue porque me habló y me dijo que le había pegado

Hasta el momento se han realizado diversas indagatorias en la vivienda de su esposo, quien asegura que también le han pedido a una de sus tías que presente su declaración.

Hasta ahorita a mi domicilio han venido a tomar fotos de los cuartos, del cuarto de allá afuera que no esté en complicidad o que le haya hecho algo. Han ido a pedir las cámaras alrededor de mi casa

El esposo de Verónica Aguilar sospecha que la joven fue manipulada por el sujeto que conoció en redes sociales y quien le prometió ayuda.

Yo siento que esa persona la envolvió y por eso es que ella se fue

El rastreo del teléfono de Verónica arroja distintas ubicaciones entre ellas se encuentran la Ciudad de México, Tlaxcala, Tijuana y Sinaloa.

¿Cómo son Verónica Aguilar y sus cuatro hijos?

Según las fichas de búsqueda emitidas por las autoridades, estos son los datos característicos de Verónica y sus hijos, los cuales pueden ser de ayuda para su localización:

Verónica Aguilar

Tiene 31 años de edad

Mide 1.63 metros

Su tez es morena, tiene cara ovalada y sus ojos son grandes y café claro.

Su complexión es delgada, sus labios son gruesos y su nariz es descrita como achatada. Sus señas particulares son un tatuaje en el antebrazo derecho con una rosa, un tatuaje en el pecho con alas y el nombre Roberto, así como un lunar arriba del labio del lado derecho

Gerardo Said:

Tiene 7 años de edad

Mide 1.20 metros

Su tez es morena, su cara es redonda y su cabello es corto castaño oscuro. Es delgado y pesa aproximadamente 22 kilos

No tiene ninguna seña particular visible

Clara Noemí:

Tiene 6 años de edad

Pesa aproximadamente 20 kilos

Tiene tez morena clara

Su cara es ovalada

Tiene labios delgados y nariz achatada. Su cabello es negro, lacio y largo.

Su seña particular es un lunar tipo mancha en la zona de las costillas del lado derecho

Ángel Samuel:

Tiene 3 años

Mide 90 centímetros, su tez es morena, tiene labios gruesos y nariz achatada

Su frente es amplia y su cabello es corto de color negro

Su seña particular es un lunar tipo mancha en la espalda baja

Fátima Abigail:

Tiene 2 años de edad

Mide 75 centímetros

Su tez es morena clara, su cara es redonda y sus ojos son medianos de color café claro

Su frente es amplia y su cabello es corto de color castaño oscuro lacio

No tiene ninguna seña particular visible

Su familia pide ayuda para encontrarlos lo más pronto posible, ya que temen que puedan estar en peligro.

