¿Habrá Cierres? Anuncian Obras en Línea 2 del Metro CDMX por Mundial 2026
La Línea 2 del Metro CDMX será rehabilitada en su totalidad con la finalidad de estar lista para el Mundial 2026; los cierres comienzan el 9 de febrero de 2026
La Línea 2 del Metro CDMX será rehabilitada en el marco del Mundial 2026, por lo que las autoridades capitalinas dieron a conocer los detalles de las obras que se realizarán en la ruta que va de Taxqueña a Cuatro Caminos.
De acuerdo con la jefa de gobierno, Clara Brugada, esta intervención forma parte de una serie de proyectos que se llevarán a cabo en las sedes mundialistas de México. Por ello, aseguró que el gobierno federal otorgó un recurso de mil 500 millones de pesos, el cual se destinará a mejoras en el Sistema de Transporte Colectivo (STC).
Vamos a tener mil 500 millones (de pesos) para el Metro, un recurso muy importante para su mantenimiento, en especial para la Línea 2
Asimismo, la mandataria explicó que estas intervenciones no solo tienen como objetivo mejorar la movilidad durante el Mundial 2026, ya que las obras están planeadas para brindar un mejor servicio para los usuarios a largo plazo.
(Se van a mejorar) Todos los desgastes que se tiene en la Línea 2, se va a usar el recurso en un programa de mantenimiento mayor que el Metro debe tener
Ahora bien, las autoridades destacaron la importancia que tiene la Línea 2 del Metro para la Ciudad de México, ya que es una de las rutas más utilizadas, debido a la conexión que tiene con estaciones estratégicas para otras líneas, así como para la zona centro de la ciudad.
¿Cuándo y cómo serán las obras en la Línea 2 del Metro CDMX?
Entre los trabajos que se tienen contemplados en la Línea 2 del Metro CDMX, son:
- Cambio de cárcamos
- Intervención en estaciones afectadas por lluvias
- Red contra incendios
- Sistema de vías
- Compactación balasto
- Cambio de durmientes
- Sistema eléctrico y electrónico
- Mejora en condiciones de vigilancia
- Material rodante
- 28 trenes se van a modernizar: luces, vidrios, ventilación, tarjetas de las consolas de cabinas, renovación de los asientos
Si usas la Línea 2 para desplazarte a la escuela, trabajo o centros recreativos, es momento de que tomes nota, ya que el inicio de las obras en esta ruta iniciarán el lunes 9 de febrero de 2026; estos son los detalles.
¿A qué hora serán los cierres en Línea 2 del Metro CDMX?
De acuerdo con el titular del STC, Adrián Rubalcava, el inicio de obras será el lunes 9 de febrero, por lo que ya se ha realizado un plan en coordinación con la Secretaría de Obras. Dicha estrategia contempla cierres de estaciones, así que piden a los usuarios su comprensión ante la modificación a sus tiempos de traslados.
Las estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX que serán sometidas a trabajos de remodelación y modernización son las siguientes:
- Taxqueña
- General Anaya
- Ermita
- Portales
- Nativitas
- Villa de Cortés
- Xola
- Viaducto
- Chabacano
- San Antonio Abad
- Pino Suárez
- Zócalo
- Allende
- Bellas Artes
- Hidalgo
- Revolución
Pero ojo, ya que las obras se llevarán a cabo en varias etapas, la primera de ellas contempla que sea de febrero a mayo. En esta primera etapa únicamente habrá afectaciones en tres estaciones y en horarios muy específicos.
Toma nota, ya que a partir del lunes 9 de febrero las siguientes estaciones de la Línea 2 del Metro tendrán modificaciones en horarios de servicio son:
- Viaducto
- Chabacano
- San Antonio Abad
Estas estaciones operarán de la siguiente manera:
- Lunes a viernes: 5:00 horas y horario de cierre 22:00 horas
- Sábados: apertura 5:00 horas y horario cierre 20:00 horas
- Domingos: cerradas en su totalidad (Viaducto, Chabacano, San Antonio Abad)
Las otras estaciones estarán abiertas en su totalidad en esta primera etapa
Ojo, porque unidades de RTP apoyarán a los usuarios con los traslados durante los cierres de esas tres estaciones.
Esperemos que la afectación sea lo menor posible, queremos usar los domingos para todo lo que se tiene qué hacer (en las obras de la Línea 2)
En conferencia de prensa con la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, y autoridades capitalinas; @JPDeBotton, @HectorUlisesGN, Arq. Raúl Basulto Luviano y @CraviotoCesar, se presentaron los temas económicos y financieros de la Ciudad, así como los proyectos estratégicos para el… pic.twitter.com/rC6ZUL02dN— Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) February 3, 2026
