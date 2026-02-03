¿Habrá Cierres? Anuncian Obras en Línea 2 del Metro CDMX por Mundial 2026

La Línea 2 del Metro CDMX será rehabilitada en el marco del Mundial 2026, por lo que las autoridades capitalinas dieron a conocer los detalles de las obras que se realizarán en la ruta que va de Taxqueña a Cuatro Caminos.

De acuerdo con la jefa de gobierno, Clara Brugada, esta intervención forma parte de una serie de proyectos que se llevarán a cabo en las sedes mundialistas de México. Por ello, aseguró que el gobierno federal otorgó un recurso de mil 500 millones de pesos, el cual se destinará a mejoras en el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Noticias relacionadas: Policía Desaparece al Salir de Turno en Estación Copilco de Línea 3 del Metro CDMX

Vamos a tener mil 500 millones (de pesos) para el Metro, un recurso muy importante para su mantenimiento, en especial para la Línea 2

Asimismo, la mandataria explicó que estas intervenciones no solo tienen como objetivo mejorar la movilidad durante el Mundial 2026, ya que las obras están planeadas para brindar un mejor servicio para los usuarios a largo plazo.

(Se van a mejorar) Todos los desgastes que se tiene en la Línea 2, se va a usar el recurso en un programa de mantenimiento mayor que el Metro debe tener

Ahora bien, las autoridades destacaron la importancia que tiene la Línea 2 del Metro para la Ciudad de México, ya que es una de las rutas más utilizadas, debido a la conexión que tiene con estaciones estratégicas para otras líneas, así como para la zona centro de la ciudad.

¿Cuándo y cómo serán las obras en la Línea 2 del Metro CDMX?

Entre los trabajos que se tienen contemplados en la Línea 2 del Metro CDMX, son:

Cambio de cárcamos

Intervención en estaciones afectadas por lluvias

Red contra incendios

Sistema de vías

Compactación balasto

Cambio de durmientes

Sistema eléctrico y electrónico

Mejora en condiciones de vigilancia

Material rodante

28 trenes se van a modernizar: luces, vidrios, ventilación, tarjetas de las consolas de cabinas, renovación de los asientos

Si usas la Línea 2 para desplazarte a la escuela, trabajo o centros recreativos, es momento de que tomes nota, ya que el inicio de las obras en esta ruta iniciarán el lunes 9 de febrero de 2026; estos son los detalles.

¿A qué hora serán los cierres en Línea 2 del Metro CDMX?

De acuerdo con el titular del STC, Adrián Rubalcava, el inicio de obras será el lunes 9 de febrero, por lo que ya se ha realizado un plan en coordinación con la Secretaría de Obras. Dicha estrategia contempla cierres de estaciones, así que piden a los usuarios su comprensión ante la modificación a sus tiempos de traslados.

Las estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX que serán sometidas a trabajos de remodelación y modernización son las siguientes:

Taxqueña

General Anaya

Ermita

Portales

Nativitas

Villa de Cortés

Xola

Viaducto

Chabacano

San Antonio Abad

Pino Suárez

Zócalo

Allende

Bellas Artes

Hidalgo

Revolución

Pero ojo, ya que las obras se llevarán a cabo en varias etapas, la primera de ellas contempla que sea de febrero a mayo. En esta primera etapa únicamente habrá afectaciones en tres estaciones y en horarios muy específicos.

Toma nota, ya que a partir del lunes 9 de febrero las siguientes estaciones de la Línea 2 del Metro tendrán modificaciones en horarios de servicio son:

Viaducto

Chabacano

San Antonio Abad

Estas estaciones operarán de la siguiente manera:

Lunes a viernes: 5:00 horas y horario de cierre 22:00 horas

5:00 horas y horario de Sábados: apertura 5:00 horas y horario cierre 20:00 horas

apertura 5:00 horas y horario Domingos: cerradas en su totalidad (Viaducto, Chabacano, San Antonio Abad)

Las otras estaciones estarán abiertas en su totalidad en esta primera etapa

Ojo, porque unidades de RTP apoyarán a los usuarios con los traslados durante los cierres de esas tres estaciones.

Esperemos que la afectación sea lo menor posible, queremos usar los domingos para todo lo que se tiene qué hacer (en las obras de la Línea 2)

En conferencia de prensa con la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, y autoridades capitalinas; @JPDeBotton, @HectorUlisesGN, Arq. Raúl Basulto Luviano y @CraviotoCesar, se presentaron los temas económicos y financieros de la Ciudad, así como los proyectos estratégicos para el… pic.twitter.com/rC6ZUL02dN — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) February 3, 2026

Historias recomendadas:

EPP