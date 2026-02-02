Muere Maestro e Investigador del IPN Luego de Caer a Socavón en Sinaloa

Un maestro e investigador del IPN, de nombre Píndaro Álvarez Ruiz, murió luego de caer a un socavón en calles de Guasave, Sinaloa; presuntamente la oquedad llevaba seis meses sin ser reparada.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este domingo, cuando el integrante del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR), circulaba en su auto sobre la avenida Juan Carrasco.

Sin embargo, su trayecto se detuvo intempestivamente cuando la unidad cayó al socavón. Una vez que los vecinos se percataron del accidente, pidieron ayuda a los servicios de emergencia.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal y de la Cruz Roja, quienes realizaron las maniobras correspondientes para liberarlo de la carrocería y así brindarle los primeros auxilios.

¿Qué pasó con el maestro Píndaro Álvarez Ruiz?

Debido a su condición de salud, el maestro del IPN, Píndaro Álvarez Ruiz fue trasladado de emergencia hasta una clínica, donde más tarde se informó su fallecimiento.

Luego de darse a conocer su deceso, la comunidad politécnica, amigos y familiares, exigieron justicia en el lugar donde se encuentra el socavón, ya que aseguran la muerte del investigador fue por una negligencia.

Lo anterior, porque ese problema en la vialidad tenía varios meses sin ser atendido, además de que no existían ni las señalizaciones adecuadas para avisar del peligro que dicha oquedad representaba para automovilistas y peatones.

Por está razón, han convocado a una marcha el domingo 8 de febrero a las 10:00 horas. La concentración de manifestantes será al exterior de las instalaciones del CIIDIR de Guasave y se trasladarán hasta la presidencia municipal.

¿Qué dicen las autoridades?

El fallecimiento fue lamentado por el CIIDIR IPN Unidad Sinaloa, por lo que expresaron sus condolencias a los seres queridos del profesor.

Su compromiso, calidez y dedicación quedarán siempre en la memoria de quienes compartimos con él, en esta comunidad politécnica.

Hasta el momento, las autoridades del municipio no se han pronunciado al respecto, en tanto, el socavón sigue abierto, solo que ahora tiene alrededor varios arreglos florales y veladoras en memoria del maestro del IPN, Píndaro Álvarez Ruiz.

