Madre Desaparece Junto a sus 4 Hijos en Chalco, Edomex; Días Antes Denunció Violencia Doméstica

Verónica Aguilar y sus cuatro hijos menores de edad desaparecieron en el municipio de Valle de Chalco, Estado de México. Su familia pide ayuda para localizarlos, ya que temen puedan ser víctimas de algún delito.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer de 31 años de edad y los pequeños fueron vistos por última vez el 19 de enero de 2026, en inmediaciones de la colonia Guadalupana Primera Sección.

Se dedicaba a su casa, no salía, hay veces que ella se ponía a trabajar (...) Tenía un puesto de verduras, dijo su mamá Dora Ramírez

La señora Dora, contó a N+ que Verónica les había contado que conoció a un hombre por redes sociales, quien presuntamente le indicó que la iba a ayudar

La verdad se la pasaba muy pegada en el teléfono. Incluso tenía muchos seguidores en el face. Tuvo una comunicación con una persona que la verdad no sé nada de ella. Que él la iba a ayudar, la iba a apoyar

Asimismo, refirió que días antes de su desaparición, Verónica denunció violencia doméstica por parte de su esposo, por lo que pidió ayuda. Por está razón, las autoridades siguen dos líneas de investigación.

Ellos anteriormente ya habían tenido problemas. La primera vez que yo vine fue porque él había agarrado un cuchillo en la mano y tenía a los niños espantados. La segunda vez que vine fue porque me habló y me dijo que le había pegado

De hecho, han realizado diversas indagatorias en la vivienda de su esposo Miguel Ángel, quien asegura que también le han pedido a una de sus tías que presente su declaración.

Hasta ahorita a mi domicilio han venido a tomar fotos de los cuartos, del cuarto de allá afuera que no esté en complicidad o que le haya hecho algo. Han ido a pedir las cámaras alrededor de mi casa

El esposo de Verónica sospecha que la joven fue manipulada por el sujeto que conoció en redes sociales y quien le prometió ayuda.

Yo siento que esa persona la envolvió y por eso es que ella se fue

¿Qué se sabe de Verónica Aguilar y sus cuatro hijos desaparecidos en Chalco?

Las investigaciones por la desaparición de la mujer de 31 años de edad y sus cuatro hijos en Valle de Chalco están en marcha; no obstante, las autoridades han detectado algunos indicios que podrían ser clave para dar con el paradero de Verónica y los niños.

Lo anterior debido a que el rastreo del teléfono arroja distintas ubicaciones en la Ciudad de México, Tlaxcala, Tijuana y Sinaloa.

Las cuentas que tenía ella las dieron de baja (...) El teléfono prácticamente como si hubiera desaparecido, dijo Miguel Ángel

Según las fichas de búsqueda, estos son los datos característicos de Verónica y sus hijos, los cuales pueden ser de ayuda para su localización:

Verónica Aguilar: Tiene 31 años de edad , mide 1.63 metros, su tez es morena, tiene cara ovalada y sus ojos son grandes y café claro. Su complexión es delgada, sus labios son gruesos y su nariz es descrita como achatada. Sus señas particulares son un tatuaje en el antebrazo derecho con una rosa, un tatuaje en el pecho con alas y el nombre Roberto, así como un lunar arriba del labio del lado derecho



Tiene , mide 1.63 metros, su tez es morena, tiene cara ovalada y sus ojos son grandes y café claro. Su complexión es delgada, sus labios son gruesos y su nariz es descrita como achatada. Gerardo Said : Tiene 7 años de edad , mide 1.20 metros, su tez es morena, su cara es redonda y su cabello es corto castaño oscuro. Es delgado y pesa aproximadamente 22 kilos. No tiene ninguna seña particular visible



: Tiene , mide 1.20 metros, su tez es morena, su cara es redonda y su cabello es corto castaño oscuro. Es delgado y pesa aproximadamente 22 kilos. Clara Noemí: Tiene 6 años de edad , pesa aproximadamente 20 kilos, tiene tez morena clara, su cara es ovalada, tiene labios delgados y nariz achatada. Su cabello es negro, lacio y largo. Su seña particular es un lunar tipo mancha en la zona de las costillas del lado derecho



Tiene , pesa aproximadamente 20 kilos, tiene tez morena clara, su cara es ovalada, tiene labios delgados y nariz achatada. Su cabello es negro, lacio y largo. Ángel Samuel: Tiene 3 años de edad , mide 90 centímetros, su tez es morena, tiene labios gruesos y nariz achatada. Su frente es amplia y su cabello es corto de color negro. Su seña particular es un lunar tipo mancha en la espalda baja



Tiene , mide 90 centímetros, su tez es morena, tiene labios gruesos y nariz achatada. Su frente es amplia y su cabello es corto de color negro. Fátima Abigail: Tiene 2 años de edad, mide 75 centímetros, su tez es morena clara, su cara es redonda y sus ojos son medianos de color café claro. Su frente es amplia y su cabello es corto de color castaño oscuro lacio. No tiene ninguna seña particular visible

Su familia pide ayuda para encontrarlos lo más pronto posible, ya que temen que puedan estar en peligro.

Mamacita regresa a la casa, regresa con los niños. Es lo que más te pido. (Los niños) Están pequeños, son unas personas indefensas

