¿Cuál es el Estado de Salud Actual del Diputado Sergio Torres luego de Ataque Armado en Sinaloa?

El diputado de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, se encuentra recibiendo atención médica especializada luego del ataque armado que sufrió junto a su compañera de bancada, Elizabeth Montoya, en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, el estado de salud de Sergio Torres es delicado, por lo que tuvo que ser sometido a una cirugía.

La intervención quirúrgica fue exitosa, su estado es delicado, indicó

Prevén horas críticas

Según Máynez, Sergio Torres debe estar en observación, debido a que durante el ataque fue lesionado en la cabeza, por lo que las siguientes 96 horas serán críticas, ya que durante este periodo se puede emitir un diagnóstico.

Para poder esperar a que baje la inflamación y que los doctores puedan tener certeza de cuál es el estado de salud en el que se encuentra…

¿Cuál es el estado de salud de Elizabeth Montoya?

En cuanto al estado de salud de la diputada Elizabeth Montoya, se informó que ha estado consciente y fue sometida a una cirugía debido a la gravedad de una de las lesiones en su rostro, no obstante, perdió uno de sus ojos.

Tiene también algunas lesiones cerebrales y está siendo atendida. Ella está fuera de riesgo en el caso de la permanencia de su vida

En el caso de los dos acompañantes que iban con los diputados atacados en Sinaloa, informaron que se encuentran fuera de peligro.

¿Qué avances hay en las investigaciones del ataque a diputados en Sinaloa?

El coordinador de Movimiento Ciudadano aseguró que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, encabeza las investigaciones para esclarecer el caso.

Nos ha estado reportando avances (...) Vamos a estar al pendiente de los avances de este tema

Asimismo, refirió que, debido a que las indagatorias están en proceso, les pidieron tener prudencia y no hacer especulaciones sobre las posibles líneas de investigación.

Los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya fueron atacados a balazos este miércoles 28 de enero luego de salir del Congreso del Estado. Los hechos ocurrieron alrededor del mediodía sobre el Paseo Niños Héroes, conocido como el Malecón Viejo, a la altura de la avenida Domingo Rubí, en la colonia Centro de Culiacán.

