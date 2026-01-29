Sheinbaum Informa que Hay Detenidos por Ataque a Diputados de MC en Sinaloa

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se comunicó con el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, luego del ataque a balazos contra dos diputados en Sinaloa, y dio a conocer que hubo detenciones.

Durante su conferencia de prensa mañanera de hoy, 29 de enero de 2026, la mandataria nacional fue cuestionada por los recientes hechos de violencia en la entidad, como la agresión contra los legisladores y el secuestro de trabajadores de una minera.

“Está atendiendo el Gabinete de Seguridad”, contestó la titular del Poder Ejecutivo en el encuentro con los medios, que este jueves se realizó después de las 09:00 horas, pues previamente la mandataria sostuvo una llamada telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

Ataque a diputados en Culiacán y detenciones

Al hablar sobre la agresión a balazos contra los diputados Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, de Movimiento Ciudadano, dijo que ayer se comunicó Rosa Icela Rodríguez con Álvarez Máynez para manifestarle el apoyo del Gobierno federal.

El día de ayer la secretaria de Gobernación se comunicó con el presidente de Movimiento Ciudadano para manifestarle nuestro apoyo en todo sentido. Y el Gabinete de Seguridad está colaborando con el Gobierno del estado para poder, hubo detenciones, pero para poder trabajar en este sentido.

Visita a Sinaloa

Sheinbaum Pardo añadió que pronto acudirá a Sinaloa, junto con el Gabinete de Seguridad, pero además anunció que se reunirá con ciudadanos y empresarios, para analizar la situación del estado.

Sin dar una fecha exacta, la mandataria previó que la reunión será en las próximas semanas.

Al ser cuestionada si se reforzará la seguridad en la entidad, contestó: “Por su puesto, todo lo que requiera el pueblo de Sinaloa”.

