¿Quiénes Son los Diputados que Fueron Atacados a Balazos Hoy en Culiacán, Sinaloa?

Dos diputados fueron atacados a balazos la tarde de este miércoles 28 de enero de 2026 en Culiacán, Sinaloa, confirmó el gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya.

Se trata de los diputados Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, pertenecientes al partido político Movimiento Ciudadano (MC).

Noticia relacionada: Reportan Ataque Armado Contra Diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán, Sinaloa

Luego del ataque, Roya Moya instruyó a su secretario de Seguridad Pública, Oscar Rentería Schazarino, a emprender de inmediato un operativo de búsqueda y captura de los responsables, los cuales hasta el momento no han sido identificados.

Mientras que el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, condenó el ataque armado contra sus correligionarios y dijo que "la crisis de impunidad y violencia de México, y en particular de Sinaloa, ha rebasado todos los límites".

Se Registra Balacera Hoy en Malecón de Culiacán, Sinaloa

¿Cuál es el estado de salud de los diputados?

Como resultado del tiroteo, al menos cuatro personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a distintos hospitales cercanos para recibir atención médica.

El estado de salud de Sergio Torres y Elizabeth Montoya fue reportado como reservado; sin embargo, se sabe que ambos resultaron heridos por impactos de armas de fuego.

Durante el hecho, los escoltas repelieron la acción y uno de ellos también resultó herido.

Historias recomendadas:

AMP