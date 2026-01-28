Atentan Contra Diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán, Sinaloa

Dos diputados de Movimiento Ciudadano fueron víctimas de un ataque armado este miércoles en la colonia Centro de Culiacán, Sinaloa.

Los legisladores Sergio Torres y Elizabeth Montoya resultaron lesionados por disparos de arma de fuego, mientras que un escolta que resguardaba su seguridad fue herido al repeler la agresión.

Agresión en el Malecón Viejo al mediodía

Los hechos ocurrieron alrededor del mediodía sobre el Paseo Niños Héroes, conocido como el Malecón Viejo, a la altura de la avenida Domingo Rubí, en la colonia Centro de Culiacán.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que el reporte se recibió a las 12:02 horas por parte del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4). El incidente dejó un saldo de tres personas lesionadas.

Ambos diputados fueron trasladados a hospitales de la zona para recibir atención médica. De acuerdo con información oficial, presentan lesiones por impactos de bala. El escolta que resultó herido durante el enfrentamiento se reporta en condición estable.

Coordinación entre autoridades para dar con responsables

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que se mantiene coordinación permanente con las autoridades estatales para coadyuvar en las investigaciones y contribuir a la detención de los responsables.

Desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, se informó que se estableció comunicación directa con autoridades del Gobierno del Estado de Sinaloa. Las acciones interinstitucionales incluyen el intercambio de información y el análisis de cámaras de videovigilancia de la zona, con el objetivo de identificar la ruta de escape de los agresores.

Abren carpeta por homicidio en grado de tentativa

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. En estrecha coordinación con el Grupo Interinstitucional, se desplegaron operativos de búsqueda para la identificación de presuntos responsables.

Personal del Ministerio Público, en conjunto con peritos y policía de investigación, continúa con la integración de la carpeta mediante las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Localizan vehículo abandonado tras el ataque

Como resultado de las acciones de coordinación con los patrullajes de seguridad, se ubicó un vehículo de color blanco abandonado, presuntamente relacionado con los hechos.

Las autoridades no proporcionaron más detalles sobre las características del automóvil o su ubicación exacta.

TARJETA INFORMATIVA #SSPSinaloa informa que, este miércoles 28 de enero de 2026, se registró una agresión contra el diputado Sergio Torres Félix y la diputada Elizabeth Montoya Ojeda, quienes resultaron heridos por impactos de arma de fuego. Durante el hecho, los escoltas… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) January 28, 2026

A través de redes sociales, Jorge Álvarez Máynez, confirmó y condenó el ataque armado a los servidores públicos.

Condenamos el ataque armado contra los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya en Culiacán.



La crisis de impunidad y violencia de México, y en particular de Sinaloa, ha rebasado todos los límites.



Estaremos atentos a la información del caso y a que no haya impunidad. — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) January 28, 2026

Gobernador de Sinaloa solicita captura de los responsables

Por su parte, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, comunicó que fue informado de la agresión a los diputados y mencionó que ha instruido al Secretario de Seguridad Pública, Oscar Rentería Schazarino, a emprender de inmediato un operativo de búsqueda y captura de los responsables.

También dijo que se puso en contacto con la titular de la Fiscalía General del Estado, para efecto de que se actúe con prontitud y celeridad en la investigación que se ha abierto con motivo de estos hechos.

He sido informado de la agresión perpetrada en contra del diputado Sergio Torres Félix y de la diputada Elizabeth Montoya Ojeda. He instruido al Secretario de Seguridad Pública, Oscar Rentería Schazarino, a emprender de inmediato un operativo de búsqueda y captura de los… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) January 28, 2026

