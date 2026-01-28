Inicio Internacional Estados unidos Suspenden a Agentes Federales Vinculados con Muerte de Alex Pretti en Minneapolis

Suspenden a Agentes Federales Vinculados con Muerte de Alex Pretti en Minneapolis

|

N+

-

Alex Pretti recibió varios disparos luego de ser inmovilizado en el suelo por varios agentes del ICE

Memorial por asesinato de Alex Pretti, en Minneapolis.

Memorial por asesinato de Alex Pretti, en Minneapolis. Foto: Reuters

COMPARTE:

Los agentes federales de inmigración, presuntamente implicados en la muerte a tiros de Alex Pretti , en Minneapolis, Estados Unidos, fueron suspendidos de sus funciones, reportaron hoy, 28 de enero de 2026, medios estadounidenses.

  • En contexto: Alex Pretti, enfermero de 37 años de edad, murió a tiros durante una manifestación en Minneapolis, el sábado 24 de enero de 2026.
  • Al menos dos agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) dispararon sus armas durante el tiroteo en el que murió Alex Pretti. 
  • Según medios estadounidenses, agentes de CBP estaban forcejeando con Pretti cuando uno de ellos gritó: "Tiene un arma”.
  • Pretti recibió unos 10 disparos a quemarropa, al intentar defender a una mujer que había sido empujada por un agente migratorio.
  • La muerte de Pretti desató una ola de protestas en todo Estados Unidos y obligaron al Gobierno del presidente Donald Trump retirar del operativo en Minneapolis encabezado por Gregory Bovino, designado como "comandante general" de la Patrulla Fronteriza.

Noticia relacionada: Minneapolis No Aplicará Ley Federal de Inmigración: Trump Acusa al Alcalde de "Jugar con Fuego"

Agentes de la Patrulla Fronteriza, bajo licencia administrativa

The New York Times reportó la suspensión de los agentes son precisar el número de elementos que fueron sancionados por la muerte del enfermero Alex Pretti, quien recibió varios disparos luego de ser inmovilizado en el suelo por varios agentes del ICE.

Mientras que la cadena FOX citó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y mencionó que agentes de la Patrulla Fronteriza fueron puestos en licencia administrativa como parte del protocolo, luego de un tiroteo.

Video: Cronología: Así Fue el Asesinato de Alex Pretti en Minneapolis: Acciones de ICE Conmocionan EUA

Historias recomendadas:

Con información de N+ y agencias.

RMT

ManifestacionesÚltima HoraJusticia InternacionalDonald Trump
Inicio Internacional Estados unidos Separan cargo agentes patrulla fronteriza mataron alex pretti minneapolis