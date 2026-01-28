Suspenden a Agentes Federales Vinculados con Muerte de Alex Pretti en Minneapolis

Los agentes federales de inmigración, presuntamente implicados en la muerte a tiros de Alex Pretti , en Minneapolis, Estados Unidos, fueron suspendidos de sus funciones, reportaron hoy, 28 de enero de 2026, medios estadounidenses.

En contexto: Alex Pretti, enfermero de 37 años de edad, murió a tiros durante una manifestación en Minneapolis, el sábado 24 de enero de 2026.

Alex Pretti, enfermero de 37 años de edad, murió a tiros durante una manifestación en Minneapolis, el sábado 24 de enero de 2026. Al menos dos agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) dispararon sus armas durante el tiroteo en el que murió Alex Pretti.

Según medios estadounidenses, agentes de CBP estaban forcejeando con Pretti cuando uno de ellos gritó: "Tiene un arma”.

Pretti recibió unos 10 disparos a quemarropa, al intentar defender a una mujer que había sido empujada por un agente migratorio.

La muerte de Pretti desató una ola de protestas en todo Estados Unidos y obligaron al Gobierno del presidente Donald Trump retirar del operativo en Minneapolis encabezado por Gregory Bovino, designado como "comandante general" de la Patrulla Fronteriza.

Los agentes federales implicados en el asesinato de Alex Pretti en Mineápolis fueron suspendidos de sus funciones, reportaron este miércoles medios estadounidenses.



De acuerdo con el diario estadounidense The New York Times, no se especificó el número de agentes sancionados.… pic.twitter.com/WdTGisUMpD — NMás (@nmas) January 28, 2026

Noticia relacionada: Minneapolis No Aplicará Ley Federal de Inmigración: Trump Acusa al Alcalde de "Jugar con Fuego"

Agentes de la Patrulla Fronteriza, bajo licencia administrativa

The New York Times reportó la suspensión de los agentes son precisar el número de elementos que fueron sancionados por la muerte del enfermero Alex Pretti, quien recibió varios disparos luego de ser inmovilizado en el suelo por varios agentes del ICE.

Mientras que la cadena FOX citó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y mencionó que agentes de la Patrulla Fronteriza fueron puestos en licencia administrativa como parte del protocolo, luego de un tiroteo.

Video: Cronología: Así Fue el Asesinato de Alex Pretti en Minneapolis: Acciones de ICE Conmocionan EUA

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+ y agencias.

RMT