Enfermero de Cuidados Intensivos: ¿Quién Era Alex Pretti, el Hombre Asesinado en Minneapolis?

Cientos de personas se reunieron alrededor de un monumento improvisado cada vez más grande en memoria de Alex Pretti, el hombre asesinado a tiros el sábado por agentes federales de inmigración en Minneapolis.

¿Quién Era Alex Pretti?

Los familiares dicen que Pretti era un enfermero de cuidados intensivos en un hospital del Departamento de Asuntos de Veteranos quien se preocupaba profundamente por las personas y estaba molesto por la ofensiva migratoria del presidente estadounidense Donald Trump en su ciudad.

Había participado en las protestas tras el asesinato de Renee Good a manos de un agente de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos el 7 de enero.

Pretti era ciudadano estadounidense, nacido en Illinois. Al igual que Good, los registros judiciales indicaban que no tenía antecedentes penales y su familia afirmó que nunca había tenido contacto con las fuerzas del orden, salvo unas cuantas multas de tráfico.

El jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara, informó que un hombre de 37 años fue asesinado el sábado, pero se negó a identificarlo. Añadió que la información sobre las circunstancias del tiroteo era limitada.

O'Hara dijo que la policía cree que el hombre era un "propietario legal de armas con permiso para portarlas".

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo en un comunicado que oficiales federales estaban llevando a cabo una operación como parte de la ofensiva migratoria de la administración Trump y dispararon "tiros defensivos" después de que un hombre con una pistola se les acercó.

