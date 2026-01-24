Inicio Sinaloa Aparece con Vida Creadora de Contenido "La Nicholette"; Fiscalía Confirma Regreso a Casa

Aparece con Vida Creadora de Contenido "La Nicholette"; Fiscalía Confirma Regreso a Casa

La Fiscalía de Sinaloa informó que la joven fue entregada a su familia y está fuera de peligro, mientras continúan las indagatorias sin detenidos ni detalles oficiales.

Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmaron la localización con vida de Nicole Pardo Molina, creadora de contenido conocida en redes sociales como “La Nicholette”, quien ya se encuentra de regreso en su domicilio y fue entregada a sus familiares.

