Aseguran a Estudiante por Portación de Arma de Fuego en Secundaria de Tijuana

Un menor de edad fue asegurado por la presunta portación de un arma de fuego al interior de la escuela Secundaria N.1 “Lázaro Cárdenas”, luego de que autoridades educativas solicitaran el apoyo de la Policía Municipal tras detectar una situación de riesgo dentro del plantel.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), el reporte se realizó durante la tarde de este jueves a través del número de emergencias 9-1-1, lo que permitió una intervención inmediata por parte de las autoridades.

Denuncia oportuna permitió asegurar el arma

Tras recibir el llamado, elementos de la SSPCM activaron un operativo de revisión al interior de la escuela, en coordinación con autoridades educativas y personal de la Fiscalía General del Estado.

Durante la inspección, realizada bajo la supervisión de directivos del plantel y con la presencia de la madre del estudiante, fue localizado el menor identificado como Diego “N”, quien presuntamente portaba un arma de fuego calibre 9 milímetros.

El menor fue asegurado de manera preventiva y puesto a disposición de la autoridad competente para el inicio de las investigaciones correspondientes y la determinación de las acciones legales que procedan.

Refuerzan llamado a mantener entornos escolares seguros

La SSPCM informó que los padres de familia del menor fueron notificados sobre la situación y el proceso legal que podría derivarse del caso, reiterando la importancia de la participación activa de la comunidad escolar para prevenir hechos que pongan en riesgo la integridad de estudiantes y docentes.

APG