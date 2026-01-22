Hombre se Reencuentra con su Madre en BC tras Meses Desaparecido; fue Hallado Con Bien

Un joven de 22 años de edad que contaba con un reporte de búsqueda activo fue localizado y puesto bajo resguardo por agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, luego de que se acercara a policías para solicitar ayuda al encontrarse desorientado y en una condición de vulnerabilidad. El hecho ocurrió en la ciudad de Mexicali y derivó en un procedimiento de protección y verificación de identidad por parte de las autoridades municipales.

De acuerdo con la información disponible, el joven, identificado como José Arturo, se aproximó de manera voluntaria a elementos de la Policía Municipal al mostrar un evidente desconocimiento de las vialidades por las que transitaba. Ante esta situación, los agentes le brindaron atención inmediata y procedieron a trasladarlo a las instalaciones de la comandancia central de la DSPM, con el objetivo de resguardar su integridad y esclarecer su situación legal y personal.

Una vez en el lugar, el caso fue canalizado a la Unidad para la Atención de Personas en Estado de Vulnerabilidad, conocida como UNAPEV, instancia que asumió la responsabilidad de proporcionarle las atenciones necesarias y mantenerlo bajo resguardo durante varias horas, mientras se realizaban las diligencias correspondientes para determinar su estatus.

El hombre tenía un reporte de no localización de la FGE.

Durante las labores de revisión e investigación, oficiales adscritos a dicha unidad corroboraron que el joven contaba con un reporte de no localización emitido por la Fiscalía General del Estado. Dicho reporte señalaba que José Arturo había sido visto por última vez el pasado 24 de octubre de 2025, en las inmediaciones de la colonia Progreso, lo que confirmó que se trataba de una persona buscada oficialmente desde hace varios meses.

Con base en esta información, se activaron los protocolos correspondientes para la atención de personas reportadas como no localizadas, manteniendo al joven en un entorno seguro mientras se establecía contacto con sus familiares. El resguardo permitió además descartar cualquier situación de riesgo inmediato y garantizar que el proceso se realizara conforme a los lineamientos establecidos.

Fue entregado a su madre para que volviera a casa.

Posteriormente, la Policía Municipal llevó a cabo las gestiones necesarias para localizar a los familiares del joven, logrando establecer comunicación con su madre. El reencuentro se realizó bajo la supervisión de personal de la Fiscalía Especializada en materia de Desaparecidos, con el fin de dar seguimiento formal al caso.

Tras confirmarse la identidad y el vínculo familiar, José Arturo fue entregado a su madre, cerrando así el proceso de localización y resguardo. El caso quedó documentado ante las instancias correspondientes, mientras las autoridades concluyeron las diligencias derivadas del reporte de búsqueda que permanecía activo desde octubre del año pasado.

Información de Kitzia Flores | N+

