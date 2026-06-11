CNTE Alista Marcha al Estadio en Día Inaugural del Mundial y Mantiene Plantón

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordó mantener su plantón en calles del Centro Histórico que dan al Zócalo y marchar al Estadio sede de la Ciudad de México para aprovechar la inauguración del Mundial 2026 y visibilizar sus demandas.

El magisterio disidente sesionó de madrugada este jueves para definir su jornada de movilizaciones en la capital del país y decidió no pausar su huelga nacional que estalló hace 10 días.

Esto, luego de que ayer los docentes acudieron a la Secretaría de Gobernación, en un encuentro en el que hubo avances en algunas demandas, pero en el que continuó sin resolverse la abrogación de la Ley del ISSSTE.

Tras una reunión de más de seis horas, la titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez, informó que propusieron a los docentes de la CNTE una comisión permanente que concrete jurídica y técnicamente las propuestas que ha hecho el gobierno mexicano.

"Les propusimos que se instale una Comisión Permanente que aterrice jurídica y técnicamente estos planteamientos que hicimos, para que podamos tener de su parte observaciones, comentarios y análisis que nos permitan encontrar coincidencias", indicó la funcionaria.

Pero cerca de las 4:00 horas de este 11 de junio, se decretó un receso de la asamblea nacional del magisterio, en la que se determinó mantener el plantón en calles del Centro Histórico, así como seguir con la jornada de protestas.

La CNTE indicó que no le convencieron los planteamientos del gobierno federal, por lo que no dejarán pasar la oportunidad del arranque del evento deportivo más importante del año que dará inicio el día de hoy.

Asimismo, plantearon salir a las 8:00 horas desde sus campamentos para intentar llegar en protesta a las inmediaciones del coloso de Santa Úrsula, donde policías ya colocaron algunas vallas.

Emplazamiento contra la cerrazón

La dirigente de la CETEG, Elvira Veleces Morales, anunció que el magisterio disidente busca emplazar al gobierno a despejar su actitud de cerrazón, principalmente en la exigencia de pensiones dignas para los maestros a través del ISSSTE.

Al recesar la asamblea, la líder magisterial señaló que la CNTE siempre debe movilizarse para manifestar sus reclamos.

"Ratificamos y emplazamos al gobierno federal para reconsiderar su posición de cerrazón total con respecto a dar respuestas puntuales a las demandas que tenemos como justas, y sobre todo por las pensiones dignas que merecen todo os compañeros y compañeras derechohabientes al ISSSTE", afirmó.

Veleces Morales destacó que las protestas han sumado a docentes de distintas regiones del país y reiteró que el movimiento continuará.

"El día de hoy vamos a emprender una acción, donde claramente en el marco del Mundial, vamos a hacer visible nuestra lucha, nuestra demanda central", expresó.

"En la ventana que genera esta actividad, que ya sabemos que es un Mundial de despojo, también podamos visibilizar esa lucha que emprendemos", insistió.

Finalmente, aseguró que las movilizaciones no dependen del calendario deportivo.

"La lucha no termina aquí y justamente, no se define por un calendario de un Mundial de futbol, pero sí necesitamos hacer visible esta lucha siempre en las calles", concluyó.

Ayer, las autoridades federales exhortaron a los docentes a plantear contrapropuestas. Queda pendiente si se permitirán el acceso a la Plaza de la Constitución para el Fan Fest del Mundial.

Los maestros de la CNTE llevan días bloqueando vías y realizando manifestaciones en distintos puntos de la Ciudad de México para exigir mejoras salariales, la abrogación de la ley de pensiones de 2007 y la desaparición del organismo que regula su carrera docente.

ASJ