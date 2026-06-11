CNTE Alista Marcha al Estadio en Día Inaugural del Mundial y Mantiene Plantón

El magisterio disidente prevé salir a las 8:00 horas hacia el coloso de Santa Úrsula y visibilizar sus demandas

CNTELa dirigente de la CETEG, Elvira Veleces Morales, anunció que el magisterio disidente busca emplazar al gobierno a despejar su actitud de cerrazón. Foto: N+.

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Docentes de la CNTE mantienen plantón en CDMX y marchan en el Día Inaugural del Mundial, buscando visibilizar su lucha por pensiones justas.

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