Resguardan con Vallas Metálicas Estadio Sede CDMX; GN y SSC Protegen Instalaciones

La madrugada del jueves 11 de junio de 2026, fueron resguardados los alrededores del inmueble donde se llevará a cabo la ceremonia y el partido inaugural de la Copa del Mundo

Colocan Vallas en los alrededores del Estadio Sede CDMXColocan vallas metálicas en los alrededores del Estadio Sede CDMX. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Vallas metálicas y seguridad reforzada en el Estadio Sede CDMX para la inauguración del Mundial. Asistentes, lleguen temprano. CNTE planea movilizaciones. ¿Cómo afectará el evento?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+