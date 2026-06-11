Resguardan con Vallas Metálicas Estadio Sede CDMX; GN y SSC Protegen Instalaciones

Durante la madrugada de este jueves 11 de junio, fueron colocadas vallas metálicas en los alrededores del Estadio Sede CDMX.

Elementos de la Guardia Nacional (GN) y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México mantienen el resguardo en las inmediaciones del inmueble.

Alrededor del mediodía, comenzarán las actividades para la inauguración de la Copa del Mundo, y en punto de las 13:00 horas, dará inicio el partido entre México y Sudáfrica.

Las autoridades pidieron a los asistentes llegar desde las primeras horas del día para evitar contratiempos, sobre todo por las movilizaciones que se esperan durante este jueves.

CNTE se mantiene en plantón

Durante su Asamblea Nacional Representativa, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordó continuar con sus movilizaciones y aprovechar la inauguración del Mundial para visibilizar sus demandas.

Además, mantendrán de mantener su plantón en calles del Centro Histórico de la CDMX y alrededor de las 7:00 horas, buscarán dirigirse hacia el estadio sede y ahí presentar sus demandas.

Con información de Álvaro Márquez y N+

ICM