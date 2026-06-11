Exige Vianey que Sea Detenida su Expareja, Quien le Disparó en la Cara con una Pistola

Vianey sobrevivió a un ataque con arma de fuego de su expareja, en el Estado de México. A 6 meses de los hechos, el agresor sigue en libertad

La bala ingresó por la cara, el tórax y salió por el brazoFoto: N+

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Exige justicia: Vianey fue baleada por su expareja y aún vive con miedo. A 6 meses del ataque, el agresor sigue libre. La familia pide que se investigue como intento de feminicidio.

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