Exige Vianey que Sea Detenida su Expareja, Quien le Disparó en la Cara con una Pistola

Vianey sobrevivió a un ataque con arma de fuego de su expareja, en el Estado de México.

Y a 6 meses de los hechos, el agresor sigue en libertad.

Ella y su familia, exigen que el caso, sea catalogado como un intento de feminicidio.

Ataque

El pasado 2 de noviembre, en Chalco, Estado de México, Vianey fue agredida dentro de la casa de su mamá por su expareja, con un arma de fuego le disparó en la cara provocándole lesiones que pusieron en riesgo su vida.

Cuando Vianey fue baleada, su mamá salió al patio donde su hija se encontraba con otras personas quienes acompañaban a Rubén, el presunto agresor, al escuchar la detonación corrió a auxiliarla.

“En eso escucho la detonación, salgo corriendo y lo primero que hago es gritarle, pelear con él y decirles que ellos habían sido, unos tales por cuales, que le habían hecho eso a mi hija y me dijeron que no, que se había metido un hombre que le había disparado y en eso sale Rubén y corre y no sé qué le dice pero al momento que iba corriendo se le cae la pistola”, aseguró Teresa Gómez, mamá de Vianey.

Vianey fue trasladada al Hospital de Chalco y después al Magdalena de las Salinas debido a sus lesiones. La bala ingresó por la cara, el tórax y salió por el brazo, sus heridas se complicaron y en el hospital tuvieron que darle el tratamiento necesario para poder sobrevivir.

“El disparo de arma de fuego entró por mi mandíbula, cruzó, se me cayeron 4 dientes, traigo una placa de titanio porque no podía fijar mi boca, aquí entró cirugía plástica, la bala salió por mi hombro de lado izquierdo y me hicieron una dermofacia porque tenía la posibilidad de que me cortaran el brazo ya que la sangre no podía drenar por acá”, explicó Vianey.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Caso Vianey: Sobrevive a Ataque de su Pareja en Chalco, Edomex; Agresor Sigue Libre

Denuncia

Después de salir del coma y regresar a la casa de su mamá, Vianey acudió al Ministerio Público para continuar con la denuncia, la familia de Vianey busca que las autoridades actúen y que este hecho sea catalogado como intento de feminicidio y no solo como un delito por lesiones.

“Ya levanté mi denuncia yo que supiera tenía que ser por tentativa de feminicidio pues no, está como lesiones nada más y no pasa mi carpeta, que porque no tiene nada, porque el perito no tiene nada, porque la única que fue a dar su declaración fue mi hermana y la declaración de la mamá de Rubén, no pasó. Y fiscalía dice que eso no pasaría de tentativa de feminicidio porque ya feminicidio es estar muerta”

Agresor en libertad

A seis meses del ataque contra Vianey, el agresor sigue en libertad mientras ella junto con sus hijos y su familia viven con el temor.

“Por miedo a que me vuelva a pasar todo otra vez, de nuevo eso o que terminen lo que empezaron, mis hijos perdieron el año, tememos miedo a salir por lo mismo, no puedo trabajar porque era mesera, entonces las charolas son muy pesadas y pues mi mano ya no recuperó la fuerza”, aseguró.

Fiscalía del Estado de México

La Fiscalía del Estado de México, por su parte, investiga el caso con perspectiva de género y asegura que se encuentra recabado mayores datos para dar con el responsable.

Con información de Ramkar Cruz

LECQ