Activan Ficha de Búsqueda para Localizar a Niño de 10 Años Desaparecido en Piedras Negras

La Fiscalía de Personas Desaparecidas del Estado de Coahuila emitió una ficha de búsqueda para localizar a Armando Juárez Terrazas, un niño de 10 años de edad que fue reportado como desaparecido en la ciudad de Piedras Negras.

De acuerdo con la información oficial, el niño fue visto por última vez el pasado 7 de junio de 2026 cuando se encontraba en el exterior de un domicilio ubicado en la colonia La Laja.

Presuntamente, en un momento de descuido se perdió contacto con él, por lo que sus familiares iniciaron una búsqueda en los alrededores sin lograr localizarlo.

Armando Juárez Terrazas mide aproximadamente 1.40 metros de estatura, es de complexión delgada, tez morena, cabello castaño oscuro y nacionalidad mexicana. Como seña particular, presenta un diente frontal superior quebrado.

Al momento de su desaparición vestía short color azul, playera azul y tenis negros. Las autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía para proporcionar cualquier información que pueda contribuir a dar con el paradero del menor.

Quienes cuenten con información relevante pueden comunicarse de inmediato al número de emergencias 911 o a los teléfonos (844) 403-8070 y 555-346-2516, habilitados por las autoridades para la recepción de reportes relacionados con este caso.

Desaparece adolescente en Piedras Negras; activan protocolo Alba

La Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila activó el Protocolo Alba y emitió una ficha de búsqueda para localizar a una adolescente de 15 años de edad que fue reportada como desaparecida en Piedras Negras.

Se trata de Lesly Paloma Morán Chávez, quien fue vista por última vez el pasado 4 de junio, fecha desde la cual sus familiares perdieron todo contacto con ella.

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De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, al momento de su desaparición vestía una blusa color gris, pantalón de mezclilla y huaraches.

La menor salió de su domicilio acompañada de su perro de color beige. En la ficha de búsqueda difundida por la comisión aparece una fotografía en la que se le observa cargando al animal.

La Comisión de Búsqueda del Estado informó que ya se realizan las acciones necesarias para dar con su paradero, mientras que las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió su desaparición.