Activan Ficha de Búsqueda para Localizar a Niño de 10 Años Desaparecido en Piedras Negras

La Fiscalía de Personas Desaparecidas del Estado de Coahuila activaron una ficha de búsqueda para localizar a un menor en Piedras Negras.

Activan Ficha de Búsqueda para Localizar a Niño de 10 Años Desaparecido en Piedras Negras.jpgFoto: Fiscalía General del Estado de Coahuila

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Urgente: Activan ficha de búsqueda para Armando, niño de 10 años desaparecido en Piedras Negras. Última vez visto en colonia La Laja. Ayuda a encontrarlo, cualquier información es vital.

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