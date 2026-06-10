Hombre Intenta Asaltar Sucursal Bancaria en Monclova

Un delincuente armado, aparentemente con un arma de fuego, intentó asaltar una sucursal bancaria ubicada en el exterior del complejo comercial en Monclova.

El hombre, portando un arma corta, amagó a la gerente y le exigió que entregara todo el dinero disponible en la institución bancaria.

Sin embargo, la empleada no accedió a la exigencia y, al verse descubierto por los demás clientes, el asaltante decidió retirarse de la sucursal y escapar a bordo de un taxi.

Tras los hechos, personal del banco activó los protocolos de seguridad, por lo que minutos después arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado y otras corporaciones policiacas, quienes iniciaron un operativo de búsqueda para localizar al presunto responsable, sin que hasta el momento se reportara su detención.

Las autoridades revisarán las grabaciones de las cámaras de seguridad con el fin de identificar y detener al responsable.

Mujer resulta herida de bala durante presunto asalto en Torreón

La madrugada del 22 de mayo, una mujer de 46 años resultó herida de bala durante un presunto intento de asalto registrado en calles de la colonia Bugambilias en Torreón. La víctima caminaba por el sector cuando fue interceptada por un sujeto, quien le disparó antes de darse a la fuga.

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Tras el ataque, paramédicos acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y posteriormente la trasladaron a un hospital, donde fue reportada fuera de peligro.