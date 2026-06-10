Hombre Intenta Asaltar Sucursal Bancaria en Monclova

Un hombre presuntamente armado con un arma intentó asaltar una sucursal bancaria en Monclova.

Hombre Intenta Asaltar Sucursal Bancaria en MonclovaFoto: N+

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Intento de asalto en banco de Monclova: hombre armado huye en taxi tras ser descubierto. Autoridades buscan al responsable. Más detalles aquí.

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