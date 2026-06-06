Detienen a Dos Hombres en Motocicleta con Reporte de Robo en Torreón
Elementos de la DSPM de Torreón detuvieron a dos hombres que circulaban en una motocicleta con reporte de robo en Torreón.
Foto: N+
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Dos hombres detenidos en Torreón con una motocicleta robada. La DSPM asegura la unidad tras revisar su reporte de robo. Conoce más detalles.
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PorRedacción N+
Doshombresfuerondetenidos la noche del 4 de junio junto con una motocicleta la cual contaba con reportederobo, esta fue asegurada por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:36 horas en el cruce de callePasodelÁguila y Privada de los Árboles en la coloniaAmpliaciónSenderos.
Los elementos le marcaron el alto por una falta administrativa, al revisar en el sistema de radio, la serie y la placas. La unidad arrojó reporte vigente de robo.
Los detenidos fueron identificados como Jesús "N" de 23 años por el presunto delito de receptación culposa y Bayron"N" de 22 por amenazas.
Recuperan camioneta con reporte de robo en Gómez Palacio
Un vehículo fue localizado en la coloniaLasRosas en la ciudad de GómezPalacio, el automóvil había sido reportado como robado desde el 17 de mayo de 2026 en el estado de Veracruz.
Dicho vehículo pertenece a una empresa de renta de automóviles la cuál detectó movimiento de la unidad mediante el geolocalizador, por lo se le dio aviso a las autoridades, quienes dieron con el lugar y localizar el coche.
De esta forma se llevó a cabo la recuperación de la unidad y se integró a la carpeta de investigación mediante la Vicefiscalía General del Estado de zona 1 Región Laguna.