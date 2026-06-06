Detienen a Dos Hombres en Motocicleta con Reporte de Robo en Torreón

Elementos de la DSPM de Torreón detuvieron a dos hombres que circulaban en una motocicleta con reporte de robo en Torreón.

Detienen a Dos Hombres en Motocicleta con Reporte de Robo en TorreónFoto: N+

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Dos hombres detenidos en Torreón con una motocicleta robada. La DSPM asegura la unidad tras revisar su reporte de robo. Conoce más detalles.

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