Detienen a Dos Hombres en Motocicleta con Reporte de Robo en Torreón

Dos hombres fueron detenidos la noche del 4 de junio junto con una motocicleta la cual contaba con reporte de robo, esta fue asegurada por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:36 horas en el cruce de calle Paso del Águila y Privada de los Árboles en la colonia Ampliación Senderos.

Los elementos le marcaron el alto por una falta administrativa, al revisar en el sistema de radio, la serie y la placas. La unidad arrojó reporte vigente de robo.

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Los detenidos fueron identificados como Jesús "N" de 23 años por el presunto delito de receptación culposa y Bayron "N" de 22 por amenazas.

Recuperan camioneta con reporte de robo en Gómez Palacio

Un vehículo fue localizado en la colonia Las Rosas en la ciudad de Gómez Palacio, el automóvil había sido reportado como robado desde el 17 de mayo de 2026 en el estado de Veracruz.

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Dicho vehículo pertenece a una empresa de renta de automóviles la cuál detectó movimiento de la unidad mediante el geolocalizador, por lo se le dio aviso a las autoridades, quienes dieron con el lugar y localizar el coche.

De esta forma se llevó a cabo la recuperación de la unidad y se integró a la carpeta de investigación mediante la Vicefiscalía General del Estado de zona 1 Región Laguna.