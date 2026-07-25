Cae El Primer Oro: ¿Cómo Van los Mexicanos en los Juegos Centroamericanos 2026 HOY?

Melissa Márquez y Aylin Ibarra conquistaron el oro en doble remo este sábado 25 de julio 2026, haciendo sonar por primera vez el Himno Nacional Mexicano en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe con el primer lugar en esta categoría.

Por su parte, Roberto Ahumada y Rafael Mejía sumaron otra medalla más esta jornada. La dupla mexicana conquistó el bronce en la prueba de doble remo corto varonil, tras una intensa competencia sobre los 2,000 metros de recorrido.

La guanajuatense Sara Roel también se subió al podio este sábado 25 de julio 2026, al convertirse en subcampeona en la prueba contrarreloj femenil.

A su vez, Cecilia Lee Kim Seo Hyun también obtuvo la presea plateada para México en taekwondo poomsae tradicional femenil.