Deportes

Cae El Primer Oro: ¿Cómo Van los Mexicanos en los Juegos Centroamericanos 2026 HOY?

Este sábado, México consiguió su primera medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026; checa cómo va el medallero de los mexicanos en el certamen hasta el momento.

mexicanos en Juegos Centroamericanos 2026Melissa Márquez y Aylin Ibarra conquistaron el primer oro para México los Juegos Centroamericanos. Foto: Conade
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