¿Cómo Quedó Isaac del Toro Hoy en la 'Etapa Reina' del Tour de Francia 2026?

El mexicano Isaac del Toro terminó en el quinto lugar de la vigésima etapa del Tour de Francia, que transcurrió de Le Bourg d'Oisans a Alpe d'Huez, la cual fue ganada por Richard Carapaz.

El Torito quedó a 1 minuto 5 segundos del triunfador de la carrera, suficiente para mantenerse en el tercer puesto de la general, lo que técnicamente significa que tendrá un lugar en el podio, si algo raro no pasa este domingo.

Además, se convertirá en el mejor ciclista joven de la vuelta gala, es decir, también será reconocido con el jersey blanco. Toda una proeza del mexicano.

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Carapaz se impone en el segundo capítulo del Alpe d'Huez, su segundo triunfo en este Tour

El ecuatoriano Richard Carapaz se impuso en la penúltima etapa del Tour de Francia, la segunda consecutiva que acababa en el Alpe d'Huez, su segundo triunfo en esta edición y el tercero en total.

El mismo día en el que se aseguró el maillot de la montaña final por segunda vez en su carrera, el corredor del EF culminó una larga escapada.

La carnicería montañosa

Se trató de una verdadera carnicería montañosa para los pedalistas, con tres puertos fuera de categoría, llamados así por su elevación y exigencia. De ahí que es llamada la etapa reina de la Grande Boucle.

Con el resultado, Del Toro Romero se aferró al maillot blanco, que lo distingue como el mejor ciclista joven de la vuelta francesa.

Fue la última gran prueba antes del paseo triunfal rumbo París (etapa 21), donde quien encabeza la clasificación general, Tadej Pogacar, entrará a los Campos Elíseos brindando con champán.

Sin embargo, antes de la fiesta, se vivió una frenética y desgastante etapa 20, con un recorrido de poco más de 170 kilómetros, no tan larga, pero sí exigente a más no poder, al incluir tres puertos fuera de categoría y uno más de primera.

Exigencia pura

En total, los ciclistas le metieron a sus piernas 5 mil 450 metros de desnivel positivo, es decir, el número total de metros cuesta arriba que fueron sumando en su ruta.

La primera gran prueba comenzó a los 33.7 kilómetros, en el ascenso a la Col de la Croix de Fer, a 2 mil 67 metros sobre el nivel del mar.

La siguiente montaña, de categoría 1, fue la Col du Télégraphe, a mil 566 metros, previa a la temible Col du Galibier, a 2 mil 642 metros, la más alta de este trazo.

Para coronar el trayecto, los pedalistas se enfrentaron al tercer puerto fuera de categoría, la Col de Sarenne, a mil 999 metros, el último obstáculo a solo 14.4 kilómetros de la meta.

Recorrido triunfal.

Este domingo, se disputará la etapa final del Tour de Francia, conocida como el recorrido triunfal, un trazo llano de Thoiry a los Campos Elíseos, en donde se reconocerá al líder de la general, el esloveno Tadej Pogacar.

Al ser un terreno plano, los sprinters se llevan el espectáculo y casi siempre uno de ellos se corona en esta última carrera, sin que se mueva la clasificación.

En general, el pelotón controlará las acciones, de ahí que la etapa de este sábado fuera en realidad la más importante para definir el podio, así como los maillots.

Con información de N+

ICM