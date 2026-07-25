Deportes

¿Cómo Quedó Isaac del Toro Hoy en la 'Etapa Reina' del Tour de Francia 2026?

Este sábado, se disputó la vigésima etapa de la Grande Boucle; el mexicano mantiene el tercer lugar en la clasificación general.

Isaac del Toro y Tadej Pogacar hoyIsaac del Toro y Tadej Pogacar luego de cruzar la meta en la etapa 20 del Tour de Francia 2026. Foto: N+
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