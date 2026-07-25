Astronomía

Telescopio Hubble Capta Nova que Lanza “Balas” a 32 Millones de Kilómetros por Segundo

Desde el año 2000, la nova V445 Puppis entró en erupción; ahora el Hubble captó cómo lanza “balas” cósmicas a 32 millones de kilómetros por segundo

Nova de helioNova de helio captada por el telescopio Hubble. Foto: NASA

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La nova V445 Puppis sorprende al mundo: Hubble observa 'balas' de gas a 32 millones de km/h. Un evento astronómico sin precedentes que podría resplandecer de nuevo. ¿Quieres saber más?

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