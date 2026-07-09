La Tierra Podría Sobrevivir a la Muerte del Sol, Según Nuevo Estudio

Dentro de 5 mil millones de años, el Sol agotará su combustible y se expandirá hasta convertirse, brevemente, en una gigante roja. Ahora, un nuevo estudio indica que, bajo algunas circunstancias, nuestro planeta podría sobrevivir a este cataclismo.

El Sol se expandirá cuando se termine el hidrógeno que fusiona en helio.

Por décadas se ha presumido que la Tierra sería devorada por el Sol, aunque el nuevo estudio sugiere que podría ser empujada a una órbita más amplia.

¿Cuándo morirá el Sol?

El Sol es una masa de gas que brilla en un delicado equilibrio: por un lado, la fuerza de gravedad mantiene una enorme presión hacia el interior del astro. Por el otro, la fusión de hidrógeno en helio ejerce una fuerza que empuja hacia el exterior de la estrella.

Por más de 4 mil 600 millones de años, ambas fuerzas han operado con la misma intensidad. Sin embargo, la balanza depende del combustible que fusiona el Sol para brillar. Y todo su hidrógeno habrá de agotarse en 5 mil millones de años.

Para ese entonces, el Sol habrá de fusionar elementos más pesados. El helio se fusionará en carbono y, en sus últimos estadios, sus átomos se fusionarán en hierro.

Hacia el final de sus días, nuestra estrella se compactará en una enana blanca, un objeto en extremo pesado y caliente, donde consumirá su último aliento antes de apagarse de forma definitiva.

La Tierra podría sobrevivir a la muerte del Sol

Cuando flaquee la fuerza de gravedad por la falta de masa, el gas se expandirá y nuestra estrella se hinchará hasta conseguir un diámetro miles de veces mayor. La hipótesis más aceptada indica que la Tierra no correrá con buena suerte durante este proceso. Cuando se expanda el Sol, nuestro planeta será engullido y calcinado a las enormes temperaturas. Al respecto, la NASA indica:

“Cuando comience a morir, el Sol se expandirá, convirtiéndose en una estrella gigante roja y volviéndose tan grande que se tragará a Mercurio y Venus, y posiblemente también a la Tierra”.

Pero esta podría no ser la historia completa. Un nuevo estudio indica que la Tierra podría sobrevivir a la muerte del Sol. Un artículo elaborado por científicos de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, asegura que, bajo circunstancias específicas, la Tierra podría ser empujada a una órbita más amplia.

En su investigación, los astrofísicos liderados por Mats Esseldeurs, emplearon los modelos más recientes de evolución estelar e interacciones de marea. En el artículo publicado en Astronomy & Astrophysics, los autores indica que es probable que la Tierra sobreviva si el Sol pierde masa con la suficiente rapidez durante sus etapas finales de evolución.

En esos últimos tiempos del Sol, la estrella se expandirá, pero también perderá una gran fracción de su masa. Según señalan los científicos, si este segundo proceso ocurre a la siguiente velocidad, nuestro planeta podría no ser engullido. Al respecto, el autor principal, Mats Esseldeurs, declaró en un comunicado:

“El destino de la Tierra depende de un delicado equilibrio entre estos dos efectos. Si predominan las interacciones de marea, la Tierra será engullida. Si predomina la pérdida de masa, la Tierra escapará a una órbita más amplia”.

Al interior del estudio, incluso se afirma que lo más probable es que la Tierra sobreviva al proceso:

“Actualmente, la supervivencia de la Tierra y del sistema solar interior no está determinada de forma robusta y depende críticamente del tratamiento de la disipación de mareas y la pérdida de masa estelar. Considerando los indicadores observacionales del Sol durante la fase, es probable que la Tierra sobreviva a la fase de gigante roja del Sol”.

Los autores también señalan que los datos de estrellas similares al Sol arrojan la misma conclusión. No obstante, Mats Esseldeurs admitió que faltan mejores observaciones:

“La mayor incertidumbre ya no proviene de los cálculos de mareas, sino de cuánta masa perderá el Sol en el futuro. Las observaciones de estrellas gigantes similares al Sol apuntan actualmente a la supervivencia de la Tierra, pero necesitamos mejores observaciones para poder estar seguros”.

La vida en la Tierra será imposible mucho antes de que el Sol muera

Cabe señalar que, incluso si la Tierra sobreviviera a la muerte del Sol, esto no significa que nuestro planeta seguirá siendo habitable para ese entonces. La vida en la Tierra dejará de ser viable como la conocemos mucho antes de que nuestra estrella agote su combustible.

El Sol aumenta su brillo un 1% cada 100 millones de años. Este aumento impacta en el calor que transmite a los planetas.

A medida que su brillo se intensifique, el agua del planeta habrá de evaporarse. Los científicos calculan que dentro de mil millones de años, con apenas un 10% más de brillo, las condiciones en la superficie de la Tierra ya no serían aptas para la vida.