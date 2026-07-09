La Tierra Podría Sobrevivir a la Muerte del Sol, Según Nuevo Estudio

El Sol se quedará sin combustible en 5 mil millones de años y entonces se expandirá hasta convertirse en una gigante roja; un nuevo estudio afirma que la Tierra podría sobrevivir al cataclismo

Ilustración de la Tierra y el Sol¿Puede la Tierra sobrevivir a la muerte del Sol? Foto: Reuters

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El Sol se convertirá en una gigante roja en 5 mil millones de años. Pero, ¿la Tierra será devorada o sobrevivirá? Un estudio reciente indica que podríamos escapar a una órbita más amplia. Conoce más.

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