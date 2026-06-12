James Webb Descubre “Viento Mortal” Capaz de Destruir Galaxias del Universo Temprano

El telescopio espacial James Webb descubrió un “viento mortal” que explicaría por qué muchas galaxias morían jóvenes en la infancia del universo

Fotografía de la galaxia Cigarro M82James Webb descubre “viento mortal” responsable por la muerte de galaxias. Foto: AFP

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El telescopio James Webb ha detectado un 'viento mortal' que podría explicar por qué muchas galaxias dejaron de formar estrellas en el universo temprano. ¿Quieres saber más?

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