¿Cuándo es el Próximo Mercurio Retrógrado de 2026 y Sobre Qué Signo? Fechas y Duración

Seguramente has escuchado sobre Mercurio Retrógrado y las preguntas que versan a su alrededor: qué es, cuando inicia, cuándo acaba y sobre todo cuáles son los efectos de este fenómeno. En N+ te explicamos desde la astronomía qué significa y te adelantamos cuándo será el próximo.

Dado el interés que genera hacia el Zodiaco, en N+ ya te dijimos qué significa Mercurio Retrógrado para la astrología. Y para los amantes del cosmos, un bonus: ¿por qué Urano está inclinado?.

Para que tengas mayor contexto, la NASA explica que el movimiento retrógrado de Mercurio se trata de un cambio aparente del planeta a través del cielo, pero no es real.

La NASA detalla que contrario a lo que se piensa, el planeta no se mueve hacia atrás en su órbita, sino que esta perspectiva se da debido a las posiciones relativas del planeta y la Tierra y cómo se mueven alrededor del Sol.

Para mayor simplicidad, los planetas se mueven de Oeste a Este a través de las estrellas, lo que se conoce como movimiento directo. Sin embargo, periódicamente el movimiento cambia y se desplazan de Este a Oeste, lo que se conoce como Movimiento Retrógrado. Es decir, cuando un planeta que se mueve más rápido alcanza y adelanta a uno que se mueve más lento.

Es en ese momento que el ojo humano cree observar los planetas moviéndose en sentido inverso, sin embargo es una ilusión óptica creada por las distintas distancias y velocidades de los planetas que orbitan el Sol.

¿Cuándo es el próximo Mercurio Retrógrado de 2026 y en qué signo estará?

El sitio especializado Starwalk agrega que Mercurio entra en movimiento retrógrado tres o cuatro veces al año debido a que se mueve rápido y su periodo orbital es corto, con lo que completa una vuelta al Sol en sólo 88 días terrestres.

En 2026, Mercurio Retrógrado se presenta en tres periodos distintos, según el Almanaque del Granjero. De hecho este jueves 23 de julio concluye el segundo periodo de este fenómeno que dio inicio el pasado 29 de junio.

Pero, aún falta un tercer y último Mercurio Retrógrado que ocurrirá el próximo mes de octubre, e iniciará específicamente el 24 de dicho mes. Para que lo sepas estará sobre el signo Escorpio.

Y no, no es el único que entra en este fenómeno, varios planetas parecen invertir su dirección: Neptuno, Saturno, Urano, Venus y Júpiter durante el año. Marte es el único planeta que no entrará en movimiento retrógrado sino hasta 2027.

¿Cuándo acaba Mercurio Retrógrado y cuánto durará?

Tal como te adelantamos, el próximo Mercurio Retrógrado iniciará el 24 de octubre y concluirá el 13 de noviembre de 2026, es decir que durará 20 días naturales.

A diferencia del segundo Periodo de Mercurio Retrógrado que inició el 29 de julio y concluye el 23 de julio de 2026, con lo que su duración fue de 24 días naturales.

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SARR