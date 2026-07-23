Astronomía

¿Cuándo es el Próximo Mercurio Retrógrado de 2026 y Sobre Qué Signo? Fechas y Duración

¿Te has preguntado a qué se refiere Mercurio Retrógrado?, si es un fenómeno que ocurre realmente o por qué existen tantas dudas a su alrededor, te explicamos

Próximo Mercurio Retrogrado 2026: Cuándo Es y Cuándo AcabaUna imagen compuesta, elaborada por la NASA a partir de datos del instrumento MASCS (Espectrómetro de Composición de la Superficie y la Atmósfera de Mercurio) a bordo de la sonda MESSENGER, muestra la superficie del planeta Mercurio en esta imagen publicada el 28 de abril de 2015. Foto: Reuters

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