¿Estás Triste Porque Eliminaron a la Selección Nacional en el Mundial 2026? Esto Dice la Ciencia

Muchos fanáticos sienten la eliminación de su equipo como un fracaso personal, con tristeza y desánimo; esto explica la ciencia sobre cómo mente y cuerpo procesan la derrota de nuestra selección

La selección de México tras perder con Inglaterra¿Por qué nos duele cuando pierde nuestro equipo? Foto: Cuartoscuro

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La eliminación de 'El Tri' en el Mundial 2026 nos deja tristes. La ciencia explica cómo nuestro cerebro vive la derrota como un fracaso personal. ¿Quieres saber por qué? Te lo contamos.

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