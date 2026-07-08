Buscan a Brian Ledesma Ochoa, Adolescente Desaparecido en Ensenada

El joven de 17 años fue visto por última vez el 1 de julio al salir de su domicilio en el fraccionamiento Villa Colonial

Buscan a Brian Ledesma Ochoa, Adolescente Desaparecido en EnsenadaFoto: FGE

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La FGE solicita ayuda para localizar a Brian Ledesma, desaparecido en Ensenada. Cualquier dato es vital. Llama al 911 o 089 para reportar.

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