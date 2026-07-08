Buscan a Brian Ledesma Ochoa, Adolescente Desaparecido en Ensenada

La Fiscalía General del Estado (FGE) activó una pesquisa para localizar a Brian Ledesma Ochoa, de 17 años de edad, quien fue reportado como desaparecido en el municipio de Ensenada.

De acuerdo con la información oficial, el adolescente fue visto por última vez el pasado 1 de julio, cuando salió de su domicilio ubicado en el fraccionamiento Villa Colonial.

La Fiscalía informó que al momento de su desaparición llevaba consigo una mochila con ropa y, desde entonces, se desconoce su paradero.

Solicitan apoyo de la ciudadanía

La FGE hizo un llamado a la población para colaborar en la localización del menor y pidió que cualquier información que pueda contribuir a dar con su paradero sea reportada de inmediato.

Las autoridades recordaron que los reportes pueden realizarse a través del número de emergencias 911, de la línea 089 para denuncia anónima o directamente ante la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

La Fiscalía mantiene abierta la pesquisa y continúa con las diligencias para localizar al adolescente.

Información Patricia Lafarga

APG