Noruega Revela que Jugadores Comienzan a Sentirse Débiles y con Tos Antes de Duelo vs Inglaterra

El equipo de Noruega ha generado preocupación sobre la salud de algunos de sus jugadores antes del partido de cuartos de final del Mundial 2026 contra Inglaterra.

De acuerdo con el diario noruego Dagbladet los preparativos para el duelo contra Inglaterra se han visto afectados por una enfermedad que se ha extendido entre el equipo.

El entrenador de Noruega, Stale Solbakken. Foto: Reuters

Según el rotativo, el seleccionador Ståle Solbakken reveló que varios miembros de la selección han estado enfermos, con tos persistente, fiebre y fatiga que afectan tanto a jugadores como al cuerpo técnico.

En declaraciones previas al partido del sábado 11 de julio 2026 en Miami, Solbakken admitió que la combinación de los largos viajes y las exigencias físicas del torneo ha pasado factura.

"Hemos tenido algunos casos de tos y ronquera en el grupo", dijo Solbakken, añadiendo que él mismo también ha estado lidiando con una tos persistente.

¿Varios jugadores noruegos han sufrido enfermedades?

Entre los afectados se encuentra Jørgen Strand Larsen, quien se está recuperando de una fiebre que interrumpió su preparación antes del primer partido de Noruega en el Mundial.

Erling Haaland y Marcus Holmgren Pedersen de Noruega. Foto: Reuters

Otro jugador afectado es el defensa Marcus Holmgren Pedersen que se vio obligado a perderse la dramática victoria de Noruega por 2-1 sobre Brasil en octavos de final debido a una enfermedad.

Si bien ya se ha reincorporado a los entrenamientos, Solbakken indicó que el lateral aún se está recuperando tras varios días difíciles.

Noruega también tiene un problema defensivo, ya que el lateral izquierdo David Møller Wolfe tuvo que abandonar el campo al enfrentar Brasil por una aparente lesión.

El cuerpo técnico noruego aún no ha confirmado la gravedad de la lesión, por lo que se desconoce si estará listo para el partido contra Inglaterra.

Noruega no se acongoja y confía en que sus figuras principales, incluido el capitán Erling Haaland, estarán disponibles para el partido más importante en la historia del futbol de aquel país nórdico.

Así han hecho historia los vikingos

Los escandinavos consiguieron su primera clasificación para cuartos de final de un Mundial al derrotar a Brasil por 2-1, con Haaland anotando ambos goles. Ahora se enfrentan a Inglaterra por un puesto en las semifinales, aunque el equipo de Solbakken espera que el brote de enfermedad los permita estar al 100% antes del inicio del partido.

HVI