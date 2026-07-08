Noruega Revela que Jugadores Comienzan a Sentirse Débiles y con Tos Antes de Duelo vs Inglaterra

El seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, confirmó que varios de sus jugadores están indispuestos de cara al partido contra Inglaterra

Noruega Revela que Jugadores Comienzan a Sentirse Débiles y a Toser Antes de Duelo con InglaterraEl delantero noruego Erling Haaland en el Mundial 2026. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El diario noruego Dagbladet informa que el delantero Jorgen Strand Larsen y el defensa Marcus Holmgren Pedersen se encuentran entre los que han estado indispuestos

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+