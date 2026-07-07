Rubén Vargas Da el Pase a Suiza: ¿Quiénes Metieron los Penales que Eliminaron a Colombia?

El héroe de Suiza hoy es Rubén Vargas, un talentoso extremo del Sevilla de España que cuenta con la doble nacionalidad, la suiza y dominicana

¿Quiénes Metieron Penales que Dieron Pase a Suiza y Eliminaron a Colombia?Rubén Vargas, de Suiza, anota un penalti ante Camilo Vargas, de Colombia, para ganar la tanda de penaltis y quedar eliminado el combinado sudamericano del Mundial 2026. Foto: Reuters

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Luego de un reñido partido de Suiza vs Colombia aquí te damos la lista de jugadores que anotaron los penales para la Selección europea que eliminó hoy a Colombia del Mundial 2026

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