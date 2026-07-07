Rubén Vargas Da el Pase a Suiza: ¿Quiénes Metieron los Penales que Eliminaron a Colombia?

Luego de un reñido partido de Suiza vs Colombia Granit Xhaka, Zeki Amdouni, Cedric Itten y Rubén Vargas fueron los jugadores que anotaron los penales para la Selección europea que eliminó a los sudamericanos del Mundial 2026.

Ambos equipos no pudieron destrabar el intenso empate 0-0 en los 90 minutos reglamentarios ni en la prórroga, en el estadio sede de Vancouver, Canadá, donde se convirtió en el escenario de una dramática definición desde los doce pasos en la que los helvéticos se impusieron 4-3.

¿Quién es Rubén Vargas y por qué defiende a Suiza?

El futbolista Rubén Vargas nació en Adligenswil, Suiza, pero tiene raíces de la República Dominicana por parte de su padre.

Actualmente es el talentoso extremo del Sevilla y cuenta con la doble nacionalidad (suiza y dominicana).

El 7 de julio de 2026 se convirtió en el héroe de la escuadra helvética en la Copa del Mundo tras anotar el penal decisivo que decretó el 4-3 en la tanda de penales, logrando la eliminación de Colombia tras un intenso empate 0-0.

La fecha de nacimiento de Rubén Vargas es el 5 de agosto de 1998, hoy tiene 27 años.

Su padre es el dominicano Víctor Vargas, mientras que su madre es de nacionalidad suiza.

Así fueron los agónicos penales Suiza vs Colombia

Primer cobro (1-0)

Juan Fernando Quintero abrió la tanda para Colombia con un remate al centro de la portería.

Segundo cobro (1-1)

El capitán suizo Granit Xhaka colocó su disparo junto al poste derecho, inalcanzable para Camilo Vargas.

Tercer cobro (1-1)

El defensor Dávinson Sánchez estrelló su remate contra el travesaño.

Cuarto cobro (1-2)

Zeki Amdouni aprovechó la oportunidad con una tranquilidad y cruzó el balón al palo izquierdo para poner en ventaja a Suiza.

Quinto cobro (2-2)

Jáminton Campaz dio esperanza a los cafeteros al empatar la serie.

Sexto cobro (2-2)

Manuel Akanji voló su disparo por encima del travesaño y se igualó tras tres tiros por bando.

Séptimo cobro (2-2)

Gregor Kobel adivinó y atajó el remate del "Cucho" Hernández de Colombia.

Octavo cobro (2-3)

Cedric Itten puso a Suiza a un paso de la clasificación.

Noveno cobro (3-3)

Luis Díaz anotó para poner de nervios a los colombianos.

Décimo cobro (3-4)

Rubén Vargas mandó de regreso a su país a los colombianos y eliminó al combinado sudamericano

Así acabó Suiza con el sueño de los cafeteros

Suiza terminó este martes 7 de julio de 2026 con el sueño mundialista de Colombia tras imponerse 4-3 en una dramática tanda de penaltis, para sellar su clasificación a los cuartos de final del torneo en los que jugará contra Argentina, tras un empate 0-0 en el tiempo reglamentario y en la prórroga.

Un disparo de Rubén Vargas que no pudo atajar Camilo Vargas puso punto y final a la travesía de los cafeteros por la Copa del Mundo

La selección colombiana impuso condiciones en la primera mitad mediante una presión alta y el control del balón, neutralizando a una Suiza que solo encontró vías de escape por los laterales.

Pese al dominio cafetero, el encuentro mantuvo una alta intensidad con aproximaciones de peligro en ambas áreas.

Los jugadores de Néstor Lorenzo dispusieron de más ocasiones a puerta, la más clara en el minuto 21 con un disparo desde dentro del área de Gustavo Puerta que logró atajar el portero.

Estadio de Vancouver estuvo lleno de colombianos

Por su parte, los europeos hicieron temblar los cimientos del Estadio de Vancouver, abarrotado de colombianos, en el minuto 30, con un remate de Fabian Rieder que exigió una notable reacción del guardameta Camilo Vargas para mantener el cero.

Suiza pareció despertar en la segunda parte con Reider de nuevo amenazando con un disparo a balón parado que casi aventaja a los europeos en el marcador en los primeros compases.

Pero Colombia rápidamente volvió a ejercer presión en el campo rival, con un Suárez que protagonizó una gran acción individual al robar un balón en salida rival. Sin embargo, careció de puntería en la definición frente al arco.

Suiza ante la ofensiva colombiana

Suiza apretó las tuercas de la ofensiva colombiana mediante un remate de Dan Ndoye que, justo antes de abandonar el campo en los últimos compases, pasó lamiendo el arco.

La prórroga no hizo más que confirmar lo igualado del partido.

Un cabezazo en el minuto 98 de Lucumí tras un tiro de esquina pudo haber servido de salvavidas para Colombia de no haber terminado en el travesaño. Zeki Amdouni contestó con un fuerte disparo a bocajarro que atajó Vargas con éxito.

A los colombianos les empezó a pesar el cansancio, aunque siguieron ejerciendo presión en las líneas de arriba. Daniel Muñoz controló con el pecho una pelota que fue a parar por arriba del portero, siendo esta de las últimas posibilidades que disfrutó Colombia para evitar los penaltis que sentenciaron su eliminación.

Suiza se medirá en cuartos de final ante Argentina

Con la victoria, Suiza se medirá en cuartos de final ante Argentina, una de las grandes candidatas al título y la única selección de Conmebol que queda con vida en el torneo.

HVI