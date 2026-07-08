Emanuel Gularte Es Fichado por la Liga Española; Llega al Real Sporting de Gijón desde Puebla

El Real Sporting de Gijón, equipo de la Segunda División del futbol español, anunció este martes 7 de julio de 2026 la incorporación del defensa uruguayo Emanuel Gularte, cedido por el Puebla hasta final de temporada.

El zaguero se convierte en el tercer fichaje confirmado por los rojiblancos tras los anuncios del guardameta Egoitz Arana y el central Jorge Sáenz.

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Emanuel Gularte Méndez 🇺🇾. pic.twitter.com/OFItcvEf2t — Real Sporting (@RealSporting) July 7, 2026

El futbolista uruguayo cuenta con pasaporte italiano y se incluye como opción de compra al término de la cesión, que se tornaría en obligatoria en caso de que los asturianos ascendieran a Primera división.

¿Quién es Emanuel Gularte?

Emanuel Gularte nació en Montevideo el 30 de septiembre de 1997, inició su carrera en el Wanderers en 2015, club en el que permaneció hasta 2019 con una breve cesión al Progreso, antes de fichar por el Puebla en 2020.

En la temporada 2023/2024 jugó cedido en el Querétaro y la campaña siguiente regresó a Uruguay para disputar la 2025/2026 a préstamo en el Peñarol.

El central ha jugado con Uruguay en categorías inferiores, con el título continental Sub20 en 2017 y una participación en el Mundial Sub20 de Corea del Sur, además de los Juegos Panamericanos de Perú en 2019 y el Preolímpico de Colombia en 2020 con la Sub23.

HVI