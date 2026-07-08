Emanuel Gularte Es Fichado por la Liga Española; Llega al Real Sporting de Gijón desde Puebla

El defensa uruguayo, Emanuel Gularte, fue cedido por el equipo del Puebla hasta final de temporada para jugar en el viejo continente; a este equipo llegaría

Emanuel Gularte, Defensa del Puebla, Fichado por Liga EspañolaEmanuel Gularte del Puebla es fichado en España por el Real Sporting. Foto: X @RealSporting

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El futbolista uruguayo cuenta con pasaporte italiano y se incluye como opción de compra al término de la cesión, que se tornaría en obligatoria en caso de que los asturianos ascendieran a Primera división.

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