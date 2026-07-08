¿Cuándo se Juega Francia vs Marruecos? Horario y Dónde Ver Partido que Inaugura Cuartos de Final

Conoce el horario, fecha y dónde ver el partido que abre los cuartos de final del Mundial 2026 y no te pierdas el juego Francia vs Marruecos.

Cuándo es y dónde ver partido Francia vs MarruecosFrancia vs Marruecos inaugura la etapa de cuartos de final del Mundial 2026. Fotos: AFP
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