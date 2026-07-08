¿Cuándo se Juega Francia vs Marruecos? Horario y Dónde Ver Partido que Inaugura Cuartos de Final

Concluyeron los octavos con la salida de titanes, pero la competencia continúa, mientras se reducen los espacios para llegar a la final. La emoción de los cuartos arranca con Francia vs Marruecos. ¿Cuándo se juega? ¿A qué hora y dónde ver el partido del Mundial 2026? No te pierdas este encuentro decisivo y conoce aquí todos los detalles previos.

Este martes se definieron los últimos dos lugares del cuadro de cuartos de final con Suiza y Argentina colándose en la carrera por las semifinales, aunque el encuentro entre Marruecos y el escuadrón albiceleste estuvo marcado por cuestionamientos del seleccionador Mostafa Ziko.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Kylian Mbappé Responde a Insultos Racistas de Senadora Paraguaya Celeste Amarilla

¿Cuándo se juega Francia vs Marruecos?

El jueves 9 de julio de 2026 se juega el partido Francia vs Marruecos, equipos que se enfrentarán en duelo de eliminación directa ante más de 68 mil personas en el Estadio Boston.

Los equipos deberán ganar la batalla del mediocampo para acceder a las semifinales, aunque con estilos opuestos.

Los Bleus llegan al sexto partido luego de desclasificar el certamen a Suecia y Paraguay, mientras que Los Leones del Atlas hicieron lo propio con Países Bajos y Canadá.

¿A qué hora es y dónde ver Francia vs Marruecos, partido de cuartos?

El juego que inaugura la etapa de cuartos de final está programado para iniciar a las 14:00 horas.

Si no te quieres perder el encuentro, puedes seguirlo gratis y en vivo a través de Canal 5, pero en el caso de que quieras verlo en línea, tienes la opción de hacerlo con ViX Premium, a través de su Pase Mundialista. Esta última opción te permite seleccionar entre diferentes cámaras y seleccionar la toma que te ayude a seguir mejor la jugada.

Finalmente, también puedes verlo por TV restringida en TUDN, aunque en N+ te llevaremos el minuto a minuto del encuentro, con todos los detalles dentro y fuera de la cancha.