Esto se Sabe de Justhin, Jordan y Christopher, Jóvenes Desaparecidos en Guadalajara

Los tres adolescentes desaparecieron el 30 de junio, horas después de graduarse de la secundaria. Sus familias mantienen la búsqueda mientras la Fiscalía de Jalisco continúa con las investigaciones

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Justhin, Jordan y Christopher desaparecieron tras su graduación en Guadalajara. Videos muestran su último trayecto, pero el destino sigue incierto. La búsqueda continúa, ¿qué pasó con ellos?

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