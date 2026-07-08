Esto se Sabe de Justhin, Jordan y Christopher, Jóvenes Desaparecidos en Guadalajara

Justhin Torres, Jordan García y Christopher Sandoval fueron vistos por última vez el pasado 30 de junio en la colonia Lomas del Paraíso, en el municipio de Guadalajara, horas después de haber concluido su graduación de secundaria.

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, los tres adolescentes fueron vistos caminando con dirección al conocido Parque de los Cocos, donde presuntamente un vehículo de plataforma pasaría por ellos para trasladarlos a trabajar a la sierra.

La madre de Justhin Torres, Janeth Molina, señaló que esa versión forma parte de la información que han logrado recopilar durante la búsqueda, aunque aseguró que desconocen qué ocurrió después de ese momento.

Cámaras captaron parte del recorrido

Como parte de las investigaciones, videos de cámaras de videovigilancia muestran a cuatro jóvenes caminando por el cruce de las calles Arnulfo González Medina y Eustaquio Arias, realizando un recorrido aproximado de 650 metros hasta el Parque de los Cocos.

Sin embargo, los familiares señalaron que aún no existe certeza sobre lo ocurrido posteriormente y manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que pudiera tratarse de un caso de reclutamiento forzado, ya que aseguran no conocer al otro hombre que aparece en las imágenes.

Janeth Molina informó que el video fue entregado a la Fiscalía de Jalisco para integrarlo a la carpeta de investigación; no obstante, afirmó que, hasta el momento, la familia no ha sido citada nuevamente ni ha recibido información sobre avances en el caso.

Mientras tanto, la búsqueda de Justhin, Jordan y Christopher continúa. La Fiscalía de Jalisco mantiene abierta una carpeta de investigación por la desaparición de los tres adolescentes, en tanto sus familiares esperan obtener información que permita localizarlos y que regresen a sus hogares.