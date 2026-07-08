Lluvias Provocan Deslave de Rocas sobre Camino en la Sierra Norte de Puebla

La tarde de este martes 7 de julio de 2026 cayeron fuertes lluvias en distintas zonas del estado de Puebla, afectando principalmente algunos puntos de la región de la Sierra Norte.

Una de las partes más afectadas por las precipitaciones es el camino que lleva a Cuautepec, junta auxiliar del municipio poblano de Tlacuilotepec, mismo que sufrió el deslave de rocas que afectó la circulación.

Lluvia provoca deslave en camino a Cuautepec en Tlacuilotepec, Puebla

Fue durante la tarde de este martes que las precipitaciones en la Sierra Norte de Puebla provocaron el deslave de rocas sobre el camino a Cuautepec, junta auxiliar del municipio de Tlacuilotepec.

El Ayuntamiento de Tlacuilotepec informó que personal de la Dirección de Protección Civil, Seguridad Pública y Obras Públicas se encuentra realizando las labores de retiro de rocas y escombros, con el objetivo de restablecer la circulación de manera segura en el menor tiempo posible.

Además, las autoridades pidieron a la población a extremar precauciones al transitar por la zona, atender las indicaciones del personal operativo y mantenerse informada.

Colapso de planta tratadora inunda fraccionamiento en Huejotzingo, Puebla

La planta tratadora del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio poblano de Huejotzingo, colapsó ante la lluvia del pasado 5 de julio.

De acuerdo con el reporte de habitantes del Fraccionamiento Hacienda Los Sauces, la cantidad de agua provocó el colapso de una barda y árboles, así como la inundación de varias viviendas y automóviles que estaban estacionados.

Con información de N+

GMAZ