Lluvias Provocan Deslave de Rocas sobre Camino en la Sierra Norte de Puebla

Las fuertes precipitaciones provocaron el derrumbe del cerro sobre el camino que lleva a Cuautepec, junta auxiliar del municipio de Tlacuilotepec.

Lluvias Deslave Rocas Camino Cuautepec Tlacuilotepec Sierra Norte PueblaFoto: Facebook Alejandro Guzmán García

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Fuertes lluvias en la Sierra Norte de Puebla causan deslave de rocas en camino a Cuautepec. Autoridades trabajan para restablecer la circulación. Mantente informado.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+