Alertan por Calor Extremo en Mexicali; Temperatura Superarán los 46 Grados

Mexicali enfrentará una de las semanas más calurosas de la temporada, con temperaturas que podrían superar los 46 grados centígrados entre este lunes y el viernes, informó la Coordinación Municipal de Protección Civil.

De acuerdo con las autoridades, el pronóstico elaborado con información de servicios meteorológicos de Estados Unidos prevé condiciones de calor extremo durante gran parte de la semana.

Ante este escenario, Protección Civil pidió a la población mantenerse informada sobre las actualizaciones del pronóstico y evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor radiación solar.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse hidratada, utilizar ropa ligera y de colores claros, además de evitar permanecer por periodos prolongados bajo los rayos del sol.

También recordaron la importancia de no dejar a personas o mascotas dentro de vehículos estacionados, ya que las temperaturas al interior pueden elevarse rápidamente.

Mantienen activos puntos de hidratación

Como parte de las acciones preventivas, continúan operando los puntos de hidratación habilitados por el DIF Municipal y el Gobierno del Estado, donde la población puede resguardarse del calor y recibir agua y atención básica.

Las autoridades recomendaron acudir de inmediato a una unidad médica o solicitar apoyo al 911 si una persona presenta síntomas de golpe de calor o deshidratación.

Suman tres muertes por golpe de calor en 2026

De acuerdo con el reporte oficial, en lo que va de este año Mexicali registra tres fallecimientos relacionados con golpe de calor.

Por ello, Protección Civil reiteró el llamado a no bajar la guardia y adoptar medidas preventivas durante los días de temperaturas más elevadas.

Información Kitzia Flores

APG