Alertan por Calor Extremo en Mexicali; Temperatura Superarán los 46 Grados

Protección Civil advirtió que las temperaturas podrían superar los 46 grados y exhortó a la población a extremar precauciones.

Alertan por Calor Extremo y Fuertes Vientos en Mexicali; ¿Cuánto Subirán las Temperaturas?Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¡Alerta por calor extremo en Mexicali! Protección Civil advierte temperaturas superiores a 46°C. Mantente hidratado y evita el sol directo. Infórmate y cuida de los tuyos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+