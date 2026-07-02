No Suspenderán Servicio de Luz a Personas Vulnerables en BC; ¿Cómo Solicitar el Apoyo?

No suspenderán servicio de luz a adultos mayores y personas vulnerables durante julio y agosto. Descubre cómo solicitar este apoyo.

No Suspenderán el Servicio de Luz a Personas VulnerablesFoto: N+

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Protección para los más vulnerables: Baja California no cortará el servicio de luz en julio y agosto. Aprende cómo acceder a este importante apoyo.

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