No Suspenderán Servicio de Luz a Personas Vulnerables en BC; ¿Cómo Solicitar el Apoyo?

El Gobierno de Baja California confirmó que durante los meses de julio y agosto no se suspenderá el servicio de energía eléctrica por falta de pago a personas en condición de vulnerabilidad, como parte de un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

De acuerdo con las autoridades estatales, la medida está dirigida a adultos mayores, personas con alguna discapacidad y ciudadanos que padezcan una enfermedad que los coloque en una situación de vulnerabilidad.

El objetivo es evitar la suspensión del suministro eléctrico durante la temporada de mayor calor en la entidad.

¿Cómo solicitar el apoyo?

Para acceder al beneficio, las personas interesadas deberán acudir a los módulos de la Secretaría de Bienestar ubicados en los edificios del Gobierno del Estado.

Las autoridades indicaron que será necesario presentar el recibo de energía eléctrica y exponer la situación que justifica la solicitud del apoyo.

El Gobierno del Estado informó que esta medida forma parte de un acuerdo de colaboración establecido entre la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Bienestar.

Con esta estrategia se busca brindar respaldo a los sectores más vulnerables durante los meses de mayor consumo de electricidad en Baja California.

Información David Mena

APG