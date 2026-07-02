Video: Poblano Derriba Escultura Monumental de Balones y Es Detenido en Zapopan, Jalisco

Un hombre de 25 años originario de Puebla fue detenido por policías de Zapopan en el Andador 20 de Noviembre tras tirar una escultura monumental.

Poblano derribando pelota gigante en Zapopan.Foto: Policía de Zapopan

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Un joven de Puebla es arrestado tras derribar una escultura monumental en Jalisco. La afición reacciona y restaura la pieza. ¿Celebración o vandalismo? Descubre más.

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