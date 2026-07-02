Video: Poblano Derriba Escultura Monumental de Balones y Es Detenido en Zapopan, Jalisco

Un hombre originario de Puebla, fue detenido por policías de Zapopan en el estado de Jalisco, tras derribar una esfera que integraban una escultura monumental de balones instalada como parte de las celebraciones de la justa futbolista internacional.

La acción quedó documentada en video y a pesar de la euforia por el triunfo de México, la gente no aplaudió este acto y mostró su descontento lanzándole latas al joven; Momentos después, con gritos de "Sí se puede", un grupo de personas lograron colocar la esfera nuevamente en su sitio.

La afición mexicana demostró que aunque algunas personas no saben respetar el mobiliario urbano o estructuras representativas durante estas celebraciones, otras muestran su amor por México con este tipo de acciones.

Detienen a poblano que derribó una esfera de la escultura de balones en Zapopan, Jalisco

Pero el joven que derribó la pelota gigante no se salió con la suya, pues al ser sorprendido por policías de Zapopan que se encontraban realizando un operativo preventivo implementado para garantizar la seguridad de las y los asistentes a las celebraciones, fue detenido.

El poblano de 25 años de edad fue aprehendido en el Andador 20 de Noviembre y posteriormente lo trasladaron al Ministerio Público para determinar su situación legal por esta acción de vandalismo que puso en riesgo a los asistentes que se encontraban cerca de la esfera.

A pesar de que logró ser colocada en su lugar con ayuda de la afición, la dirección de Cultura de Zapopan será la encargada de realizar la restauración de la pieza y valorar los daños ocasionados.

Continuarán operativos de seguridad durante la gran fiesta de futbol en México

Ante este caso y otros más registrados en diversos estados de México, se hace un llamado a la sociedad a celebrar con las debidas precauciones y evitar realizar acciones que pongan en riesgo su vida y la de las personas que se encuentren cerca.

La gran fiesta de futbol continuará hasta el 19 de julio por lo que las autoridades de seguridad permanecerán con los operativos de prevención en distintos puntos donde se llevan acabo este tipo de celebraciones.

Con información de N+

MCS