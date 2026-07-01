Justicia para Kalua: Perrita Sufrió Quemaduras por Vecino que le Arrojó Agua Hirviendo en Puebla

Una perrita de raza salchicha llamada "Kalua", fue víctima de maltrato animal en la colonia Villas Periférico en la ciudad de Puebla, de acuerdo a los testigos, una persona le lanzó agua hirviendo para que dejara de ladrar.

De acuerdo a reportes en redes sociales, un vecino de la zona le arrojó el agua caliente porque la perrita estaba ladrando durante la noche y no lo dejaba dormir, lo que le provocó graves quemaduras en su cuerpo.

Ante esto, asociaciones animalistas y habitantes de la colonia Villas Periférico exigieron a las autoridades que se investigue el caso como crueldad animal y que el responsable pague conforme lo dicta la ley.

Investigan posible caso de maltrato animal en la colonia Villas Periférico de Puebla

"Kalua" pudo perder la vida debido a esta agresión la cual le dejó parte de su piel totalmente desecha, por ello, exigen al Instituto de Bienestar Animal de Puebla, a la Fiscalía General del Estado y al Ayuntamiento de Puebla actuar de inmediato para esclarecer los hechos y garantizar justicia para la víctima.

Al respecto, la Dirección de Bienestar Animal del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) emitió un comunicado en donde confirmó que ya se encuentran realizando las acciones correspondientes en coordinación con la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Contra los Animales de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Cabe resaltar que una mujer quien dijo ser la dueña de la perrita, agradeció a todos por difundir su caso para que no quede impune y que el responsable de agredir a su mascota pague conforme lo dicta la ley.

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Los hechos se difundieron el pasado 26 de junio de 2026 por lo que la Dirección de Bienestar Animal del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Además, Bienestar Animal mencionó que personal médico veterinario especializado permanece disponible para otorgar atención a los animales que lo requieran, garantizar su resguardo cuando sea necesario y elaborar los dictámenes periciales que contribuyan al esclarecimiento de los hechos.

Con información de N+

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