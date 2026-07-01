Justicia para Kalua: Perrita Sufrió Quemaduras por Vecino que le Arrojó Agua Hirviendo en Puebla

"Kalua", una perrita de raza salchicha fue víctima de un presunto maltrato animal en la colonia Villas Periférico de Puebla; Sus heridas son graves.

Kalua sufre maltrato animal en Puebla.Foto: Pexels | Ilustrativa

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Graves quemaduras sufrió Kalua, una perrita salchicha, tras ser atacada con agua hirviendo en Puebla. Autoridades investigan el caso. ¿Se hará justicia? Infórmate sobre los avances.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+