Tres Hombres Detenidos por Disparar contra un Perro en Puebla; Fiscalía Responde tras Bloqueo

Pobladores de la junta auxiliar de San Baltazar Temaxcalac, perteneciente a San Martín Texmelucan, exigen la liberación de tres de sus vecinos, quienes fueron detenidos y actualmente enfrentan un proceso penal.

Durante el fin de semana, familiares y habitantes de la comunidad bloquearon la autopista y la carretera federal México–Puebla, a la altura de Casa de Justicia, al asegurar que los imputados son trabajadores y que son inocentes.

Un familiar incluso aseguró que los detenidos fueron acusados por portar armas y estar en su posesión droga, sin embargo, señaló que eso no era verdad debido a que ellos son trabajadores de campo.

No obstante, la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió un comunicado en donde señaló como falsas las versiones que vinculan esta investigación con delitos relacionados con el robo de hidrocarburos o aseguramiento de droga.

Fiscalía aclara detención de tres hombres en Puebla, fue por maltrato animal

La dependencia informó que Freddy "N", Manuel "N" y Eduardo "N" en realidad son investigados por los presuntos delitos de maltrato animal y portación de arma de fuego sin licencia. De acuerdo con la investigación, el pasado 25 de junio en el municipio de San Martín Texmelucan, policías sorprendieron presuntamente a uno de ellos disparando contra un perro atado a un árbol, hecho que le provocó la muerte.

Freddy "N", Manuel "N" y Eduardo "N" fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público, además, aseguraron un arma de fuego tipo escopeta calibre .20, y una motocicleta que estaría relacionada con los hechos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla aclaró que el proceso penal que actualmente se sigue, se limita exclusivamente a la investigación de los delitos contra los animales y la portación de arma de fuego sin licencia; Por lo que negó rotundamente las especulaciones de un cateo en donde se aseguró droga.

Familiares piden liberación de tres hombres en Casa de Justicia de Texmelucan

Este lunes 29 de junio, familiares y habitantes de San Baltazar Temaxcalac se manifestaron de nueva cuenta en la Casa de Justicia de San Martín Texmelucan y amagaron con realizar bloqueos, exigiendo la liberación de los tres hombres.

Por su parte, la asociación "Api Adopciones" pidió justicia luego de obtener evidencia fotográfica y testimonios por los hechos ocurridos en contra de un perro.

Con información de Genaro Zepeda.

MCS