Tres Hombres Detenidos por Disparar contra un Perro en Puebla; Fiscalía Responde tras Bloqueo

La detención de Freddy "N", Manuel "N" y Eduardo "N" desató una manifestación en San Martín Texmelucan, pero las autoridades revelaron datos importantes.

Manifestación por liberación de detenidos.Foto: X @_BitacoraPuebla

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Tres hombres detenidos por disparar a un perro en Puebla. La Fiscalía aclara que no hay vínculos con drogas. Familiares protestan exigiendo su liberación. ¿Qué opinas de este caso?

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