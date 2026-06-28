Última Hora: Bloqueo en Autopista México-Puebla Hoy 28 de Junio por Manifestación

La mañana de este domingo 28 de junio se reporta el cierre total de la autopista México-Puebla con dirección a la capital poblana por una manifestación.

De acuerdo con primeros reportes el bloqueo es a la altura del kilómetro 90 frente a Casa de Justicia de San Martín Texmelucan en Puebla.

¿Por qué está cerrada la autopista México-Puebla hoy domingo?

La manifestación de hoy 28 de junio la realizan pobladores de San Cristóbal Tepatlaxco quienes mantienen bloqueada la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 90.

Los responsables de cerrar el paso están exigiendo la liberación de tres personas que fueron detenidas el pasado jueves en la comunidad.

Al punto acudieron elementos de la Guardia Nacional división carreteras donde un grupo de personas impide el paso a la circulación de vehículos.

Autoridades recomiendan vías alternas. Se desconoce por cuánto tiempo se mantendrá el bloqueo por manifestación.

Con información de N+

JAPR