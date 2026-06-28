Última Hora: Bloqueo en Autopista México-Puebla Hoy 28 de Junio por Manifestación

Un grupo de personas cerró el paso en los tres carriles con sentido a Puebla capital.

Cierran la autopista en Kilómetro 90.Foto: GN

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Urgente: Autopista México-Puebla bloqueada hacia Puebla capital por protesta en el km 90. Guardia Nacional presente. Mantente informado sobre este desarrollo.

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