Suman Más de Mil 300 Muertes Atribuibles a la Ola de Calor que Azota a Europa, Informa la OMS

Tan solo en Francia, desde el 24 de junio, ya se han registrado unas mil muertes más de lo habitual.

Muertes por ola de calor en EuropaDecenas de millones de personas soportan este fin de semana temperaturas extremas en Europa. Foto: AFP
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