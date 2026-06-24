¿Cúpula de Calor Llegará a México? Estas Son las Características del Domo que Azota a Europa

La situación climática que enfrenta Europa en junio de 2026 ha dejado más de 20 personas sin vida y generó la activación de alerta roja en las principales ciudades del continente. La situación, que se encuentra batiendo récords, genera dudas y preocupación de este lado del océano: ¿la cúpula de calor llegará a México? Conoce aquí la respuesta y cuáles son las características del también llamado domo de calor.

Y es que las preguntas alrededor de qué es este fenómeno que está poniendo en jaque a Europa van en crecimiento. En algunos puntos de la región, el termómetro ya roza los 44 grados.

En zonas del continente europeo, se trata de la segunda ola de calor en menos de un mes y podría prolongarse hasta el fin de semana.

Según el consenso científico, el cambio climático provocado por la actividad humana hace más intensos los fenómenos meteorológicos extremos.

¿Qué es una cúpula de calor?

Es un fenómeno en el que una extensa zona de alta presión atmosférica se queda estática sobre una región durante un periodo prolongado, lo que genera el efecto de una tapa que mantiene cerrada la salida del aire caliente.

De acuerdo con la organización The Climate Reality Project, así es como funciona:

Un sistema de alta presión se estanca: Una zona de alta presión intensa en las capas superiores de la atmósfera queda atrapada sobre una región determinada.

Esto atrapa el aire caliente: el aire caliente queda atrapado bajo el sistema de alta presión estancado y no puede salir. Esta "cúpula" de aire caliente no puede ascender y escapar, por lo que permanece sobre una región.

La luz del sol intensifica aún más el calor: debido a la presencia de un sistema de alta presión, la escasa o nula nubosidad hace que la radiación solar incida directamente sobre el suelo, aumentando aún más la temperatura dentro de la cúpula de calor."

Sus consecuencias son múltiples: muertes por calor y por ahogamiento, mayor vigilancia en hospitales y residencias de ancianos; trenes, clases y eventos al aire libre suspendidos, suspensión de actividades, entre otros.

Sébastien Léas, meteorólogo del instituto francés Météo-France, explicó a la AFP que, en el caso de Europa, una masa de aire muy frío situada cerca de Portugal "actúa como una bomba de calor" y envía el aire caliente del norte de África.

Estar expuestos a las altas temperaturas que superan los 45 °C en varios puntos de México causa riesgos a la salud. Algunos de los más frecuentes son los siguientes:

Golpe de calor: Es la complicación más grave, caracterizada por piel seca, pulso rápido y posible pérdida del conocimiento.

Deshidratación: Se manifiesta con pérdida de líquidos y sales minerales.

Problemas cardiovasculares: Esto sucede con aumento de la frecuencia cardiaca y alteraciones en la presión arterial.

Afecciones cutáneas: Se detecta la aparición de dermatitis, edemas y quemaduras solares.

Calambres y agotamiento: Espasmos musculares dolorosos y fatiga extrema debido al estrés térmico.

¿Puede formarse el domo de calor en México?

En México, una cúpula de calor ocurre regularmente entre los meses de abril a mayo, pero la formación de este fenómneo no queda estrictamente restringida a dicho periodo de tiempo.

Los científicos creen que estos eventos son provocados por un cambio brusco en las temperaturas del océano, indica la BBC.

A su vez, el aumento de la temperatura del agua calienta el aire y los vientos empujan ese calor hacia la tierra.

Los eventos de calor extremo ocurren dentro de la variación natural del clima debido a los cambios en los patrones climáticos globales.

Sin embargo, los científicos señalan que el aumento en la frecuencia, duración e intensidad de estos eventos en las últimas décadas está claramente relacionado con el calentamiento global.

Con información de AFP.