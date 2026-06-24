¿Cúpula de Calor Llegará a México? Estas Son las Características del Domo que Azota a Europa

La cúpula de calor que ha generado más de 20 muertes en Europa ha encendido alerta más allá del océano, pues las altas temperaturas están batiendo récords. ¿En México puede replicarse?

Altas temperaturas ausadas por fenpomenos como la cúpula de calor o domo de calor.La Cúpula de Calor genera altas temperauras en las zonas donde se desarrolla. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Podría México enfrentar una cúpula de calor como la de Europa? Conoce las características de este fenómeno que ya ha cobrado más de 20 vidas y está rompiendo récords de temperatura.

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