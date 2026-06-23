¿Cuánta Agua Hay en el Cutzamala Hoy? Así Está el Nivel de Presas por Lluvias de Junio 2026

La actual temporada de lluvias está beneficiando al Sistema Cutzamala; en N+ te decimos cuánta agua hay hoy, 23 de junio de 2023, en las presas, ante las fuertes precipitaciones de los últimos días.

Datos de la temporada de huracanes 2026

En México, la temporada de huracanes 2026 empezó el 15 de mayo, en el Pacífico, y el 1 de junio, en el Atlántico.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la temporada de huracanes terminará hasta el 30 de noviembre de 2026, aunque no descarta que se forme algún fenómeno meteorológico fuera de la fecha prevista.

Del lado del Pacífico mexicano, se prevén entre 18 y 21 ciclones, de los cuales, entre 4 o 5 podrían alcanzar la categoría de huracán 3, 4 o 5.

Mientras que en el Atlántico, se esperan entre 11 y 15 posibles ciclones, de los cuales, 1 o 2 serían huracán de categoría 3, 4 o 5.

Hasta el momento, en el Pacífico se han formado 3 tormentas tropicales: Amanda, Boris y Cristina; y en el Atlántico solo se ha registrado un ciclón: Arthur.

Datos sobre el fenómeno de El Niño

La Conagua estimó en el fenómeno de El Niño, la fase cálida del patrón climático conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), la cual se caracteriza por un calentamiento anómalo de las temperaturas de la superficie del mar en el Océano Pacífico, será “muy fuerte” durante los últimos meses de 2026 y los primeros de 2027.

El fenómeno de El Niño tiene la capacidad de modificar significativamente los patrones de lluvia y temperatura, incrementando el riesgo de fenómenos extremos como olas de calor, sequías severas e inundaciones, en varias partes del mundo.

En nuestro país, los efectos del fenómeno de El Niño favorecerán una mayor actividad de ciclones tropicales, en el Pacífico, y una reducción en el Golfo de México y el mar Caribe.

¿Cuánta agua hay en el Cutzamala hoy?

En su reporte diario, la Conagua reportó un aumento en el nivel del agua del Sistema Cutzamala en junio de 2026, luego de que mayo terminó con el 67.83% de su capacidad.

Hasta el corte del 22 de junio de 2026, el Cutzamala cuenta con el 68.79% de su capacidad total, en las tres presas: Villa Victoria, Valle de Bravo y El Bosque.

Es decir, el Cutzamala tiene 538,298,000 metros cúbicos de agua, de los 782,521,000 metros cúbicos que en total puede almacenar.

Sin duda, las fuertes lluvias de las últimas semanas han beneficiado al Sistema Cutzamala y con ello, el suministro está garantizado a varias zonas de Ciudad de México y Estado de México; sin embargo, es importante cuidar el agua y no desperdiciarla.