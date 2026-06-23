¿Cuánta Agua Hay en el Cutzamala Hoy? Así Está el Nivel de Presas por Lluvias de Junio 2026

Entérate si las fuertes lluvias de los últimos días han beneficiado al Cutzamala; aquí te decimos cuánta agua hay en las presas

Sistema CutzamalaSistema Cutzamala. Foto: Reuters | Archivo

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Las lluvias de junio 2026 han elevado el nivel del Cutzamala. ¿Qué significa esto para el agua en la CDMX y Edomex? Infórmate aquí.

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