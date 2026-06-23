Colombia vs RD Congo Hoy: ¿A Qué Hora Abre el Estadio Sede Guadalajara del Mundial 2026?

Hoy, 23 de junio de 2026, juegan Colombia vs RD Congo en la sede Guadalajara del Mundial 2026 y en N+ te decimos a qué hora abre el estadio.

Toma tus precauciones, si hoy vas al estadio sede Guadalajara del Mundial 2026, para el encuentro Colombia vs RD Congo, correspondiente al partido 2 de la fase de grupos, pues hay varias calles cerradas en las inmediaciones del inmueble.

Datos que debes saber sobre el partido Colombia vs RD Congo

Recuerda descargar tu boleto digital en tu teléfono, para un pronto acceso a la sede Guadalajara, el cual puedes guardar a través de wallet para iOS y Android.

El código QR de tu boleto se activará automáticamente antes del partido.

Para descargarlo, te debió haber llegado un correo electrónico con las indicaciones para bajarlo.

¿A qué hora abre el estadio sede Guadalajara hoy?

De acuerdo con la agenda de la FIFA, el estadio sede Guadalajara abrirá hoy 3 horas antes del partido, es decir, a partir de las 17:00 horas, para el encuentro que dará inicio de las 20:00 horas.

Artículos prohibidos

Toma tus precauciones, no podrás ingresar al estadio sede Guadalajara con cualquiera de los siguientes artículos prohibidos:

Armas de fuego.

Explosivos o detonadores.

Herramientas de trabajo de cualquier tipo.

Equipos de protección personal.

Material deportivo.

Papel o rollos de papel.

Artículos voluminosos que excedan los 75 centímetros de ancho o de largo.

Materiales tóxicos, radiactivos, cáusticos o corrosivos.

Latas de aerosol, sustancias corrosivas o inflamables.

Termos y frascos de cualquier tipo.

Artículos inflados o inflables como globos.

Materiales en polvo como harina o sustancias similares.

Todo objeto que se pueda usar como arma o proyectil, o cualquier objeto que ponga en peligro la seguridad de los demás.

Botellas, tazas, jarras o latas que se puedan arrojar como proyectiles y causar lesiones, y cualquier otro objeto de cristal y otro material frágil que pueda romperse.

Cochecitos, bicicletas, patines, monopatines, patinetas y patines eléctricos.

Cascos y cualquier otra forma de disfraz, prendas u objetos que oculten la identidad de las personas, excepto prendas de carácter religioso, mascarillas y pantallas protectoras faciales con fines médicos.

Bolsas opacas, mochilas, bolsas grandes, bolsas para cámaras y cojines de siento con bolsillos, cierres, compartimentos o fundas.

Animales, excepto los de servicio, reconocidos legalmente.

Materiales u objetos cuyo uso pueda generar humo, calor o llamas, como mecheros, cerillos, pirotecnia, bengalas, bombas de humo, gas comprimido o líquido, sólidos combustibles, sustancias tóxicas, nocivas o de olor penetrante, agentes oxidantes y peróxidos orgánicos.

Alimentos, líquidos o bienes consumibles

Todo líquido que contenga alcohol, excepto desinfectante de mano que no exceda los 100 mililitros.

Cualquier líquido que supere los 100 mililitros o 3 onzas.

Cualquier alimento.

Fármacos, narcóticos o estimulantes de cualquier tipo.

Banderas o objetos con mensajes políticos, ofensivos o comerciales

Banderas, pancartas y pósteres, excepto los que no excedan los 2 x 1.5 metros o 78 x 60 pulgadas.

Mástiles que excedan 1 metro de largo o 1 centímetro de diámetro, así como pompones.

Cualquier objeto publicitario o comercial.

Dispositivos electrónicos, musicales y de telecomunicaciones

Dispositivos de radio o de retransmisión o de alta frecuencia.

Todo tipo de soportes para equipos de fotografía y video.

Drones, sistemas aéreos ni tripulados y cualquier tipo de dispositivo volador dirigido por control remoto.

Dispositivos de rayos láser, punteros láser o aparatos similares.

Todo equipo de televisión y telecomunicaciones que puedan grabar audio y video.

Más de un juego de pilas, baterías o elemento recargable para un dispositivo.

Cualquier instrumento musical, que exceda los 12 x 12 x 12 centímetros.

Binoculares de gran tamaño y otros equipos con lentes de aumento.

Dispositivos electrónicos, mecánicos o manuales que emitan sonidos fuertes.

En sí, queda prohibido ingresar al estadio con cualquier objeto que pueda comprometer la seguridad pública, ocasionar molestias o dañar la reputación del torneo, a la entera discreción de los organizadores.

RMT