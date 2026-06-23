Colombia vs RD Congo Hoy: ¿A Qué Hora Abre el Estadio Sede Guadalajara del Mundial 2026?

Aquí te decimos a qué hora abre el estadio sede Guadalajara para el partido de hoy: Colombia vs RD Congo

Partido México vs Corea del Sur en el estadio sede Guadalajara del Mundial 2026Partido México vs Corea del Sur en el estadio sede Guadalajara del Mundial 2026. Foto: Reuters

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¿Vas al Colombia vs RD Congo en Guadalajara? Aquí te decimos a qué hora abre el estadio. Revisa los artículos prohibidos y lleva tu boleto digital para un acceso rápido.

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