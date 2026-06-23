México Vs Corea Rompe Récord de Audiencia con Transmisión Más Vista del Siglo

El partido en el que la Selección Nacional aseguró su pase a la siguiente fase con un gol de Luis Romo atrajo a más espectadores que el encuentro inaugural ante Sudáfrica

México CoreaLa FIFA precisó que la cifra sobre las vistas es de alcance nacional. Foto: Reuters.

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Con 25.5 millones de espectadores, el partido México vs Corea del Sur es el más visto del siglo en el país. Luis Romo asegura el pase a la siguiente fase. ¡Entérate de más!

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