México Vs Corea Rompe Récord de Audiencia con Transmisión Más Vista del Siglo

El partido de México contra Corea del Sur rompió el récord de audiencia para un juego del Mundial con más vistas en el siglo XXI en el país, según datos de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) publicados la noche de este lunes 22 de junio.

La transmisión del segundo encuentro de la selección mexicana atrajo a más público que el que encendió los televisores o se conectó para ver el juego inaugural contra Sudáfrica, apuntó el ente rector del futbol a nivel internacional.

El pasado 19 de junio, México fue el primero de los 48 equipos de la edición 2026 en clasificar a la siguiente fase del Mundial, luego de vencer a la escuadra asiática en el estadio sede Guadalajara con un solo gol marcado por Luis Romo.

La FIFA precisó que la cifra sobre las vistas de ese partido es de alcance nacional.

Esto significa que se contempla a las personas que observaron el juego en suelo mexicano, donde la plataforma ViX Premium cuenta con los derechos para transmitir en vivo los 104 partidos del torneo.

"Un histórico de 25.5 millones de espectadores inundaron las pantallas en canales lineales para presenciar el emocionante enfrentamiento de alto riesgo de México contra Corea del Sur", informó el organismo presidido por Gianni Infantino.

Por televisión abierta solo se autorizaron 32 partidos, incluidos los cruces de instancias finales, así como las participaciones de la selección dirigida por Javier Aguirre.

El reporte de la FIFA de esta noche no precisó de inmediato cuántos espectadores vieron el partido el 11 de junio en el estadio Sede Ciudad de México, solo se indica que ese choque fue observado por una cifra récord.

Los números revelados recientemente abarcan los últimos 26 años y se trata de la audiencia nocturna. Sin embargo, el margen podría ampliarse después de que termine el Mundial, cuando se publiquen las estadísticas consolidadas.

Breaking records…again 🇲🇽



⚽️ A historic 25.5 million viewers flooded the screens across linear channels to witness Mexico’s high-stakes showdown against South Korea.



⚽️ Smashing all previous records, the clash against South Korea becomes Mexico’s most-watched FIFA World Cup… pic.twitter.com/aymzcaattr — FIFA Media (@fifamedia) June 23, 2026

Alrededor de una pantalla pueden reunirse familias enteras o decenas de aficionados, por lo que es muy complicado calcular cuántos miles de millones han visto los dos partidos de la Selección Mexicana este mes, no solo en el país, incluso en el extranjero.

Los números históricos en 11 días del Mundial 2026

Este lunes, Lionel Messi agrandó su leyenda. Marcó los dos goles del triunfo de Argentina sobre Austria y llegó a 18 tantos, para convertirse en el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

El sábado 20 de junio, Nuevo León fue sede de un partido histórico. El duelo entre Japón y Túnez fue el partido número 1,000 en la historia de las Copas del Mundo. Los japoneses ganaron 4-0 y eliminaron a los africanos del torneo.

El Mundial 2026 ya superó los 100 goles. El tanto número 100 del torneo fue anotado el 20 de junio por el neerlandés Cody Gakpo, donde Países Bajos goleo 5-1 a Suecia.

Canadá rompió récords de audiencia. Su primer triunfo en una Copa del Mundo reunió 5.3 millones de espectadores, la mayor audiencia en la historia de su selección y del torneo en el país. Fue el 6-0 sobre Catar el 18 de junio.

Noruega paralizó al país. El debut de su selección en un Mundial después de 28 años fue visto por el 97% de la audiencia, mientras que el duelo ante Irak se convirtió en la segunda transmisión mundialista más vista del siglo en el país.

Portugal también hizo historia en televisión. Su estreno en el Mundial fue seguido por 4.9 millones de personas, y el partido se convirtió en la transmisión más vista del año en el país.

Más de 3 millones de aficionados han asistido a los Festivales de Fans de la FIFA en Canadá, México y Estados Unidos.

ASJ